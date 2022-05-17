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مناقيش زعتر وكيري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 12:08 مساء
مناقيش زعتر وكيري
مناقيش الزعتر الشهية مع إضافة الجبن الكيري
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير مناقيش الزعتر الشهية وأعديها في مطبخك بسهولة مع إضافة الجبن الكيري اللذيذ في خطوات بسيطة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 كوب دقيق
كوب زيت زيتون
ملعقة صغيرة ملح
جبنة كيري
ملعقة كبيرة زعتر
2 عدد بيض

طريقة التحضير
- في بولة نضع الدقيق ثم نضيف زيت الزيتون والملح ونعجن جيدا حتى تتشكل عجينة ونأخذ مقدار من العجينة ونفرده بالنشابة.
- ندهن طبقة العجين بالجبنة الكيري ثم الزعتر ونكسر بيضة على الوجه ونكرر الخطوات نفسها في بقية العجين.
- ندخل المناقيش الفرن حتى ينضج البيض ويصبح جاهزا للتقديم.

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