مناقيش زعتر وكيري...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير مناقيش الزعتر الشهية وأعديها في مطبخك بسهولة مع إضافة الجبن الكيري اللذيذ في خطوات بسيطة وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 كوب دقيق
كوب زيت زيتون
ملعقة صغيرة ملح
جبنة كيري
ملعقة كبيرة زعتر
2 عدد بيض
طريقة التحضير
- في بولة نضع الدقيق ثم نضيف زيت الزيتون والملح ونعجن جيدا حتى تتشكل عجينة ونأخذ مقدار من العجينة ونفرده بالنشابة.
- ندهن طبقة العجين بالجبنة الكيري ثم الزعتر ونكسر بيضة على الوجه ونكرر الخطوات نفسها في بقية العجين.
- ندخل المناقيش الفرن حتى ينضج البيض ويصبح جاهزا للتقديم.
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