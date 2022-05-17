مناقيش زعتر وكيري

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير مناقيش الزعتر الشهية وأعديها في مطبخك بسهولة مع إضافة الجبن الكيري اللذيذ في خطوات بسيطة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 كوب دقيق

كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

جبنة كيري

ملعقة كبيرة زعتر

2 عدد بيض