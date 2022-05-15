فطائر الحليب دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط

فطائر الحليب وصفة سهلة ولذيذة تحمر في مقلاة لا تحتاج لفرن ومناسبة للفطور أو عشاء خفيف عبارة عن عجينة قطنية بحشوة من الجبن والمعدنوس.

تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كيلو دقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر.

3 ملاعق كبيرة زيت.

2 كوب حليب سائل.

2 ملعقة زبدة مذابة للوجه.

للحشوة:

200 غرام جبن فيتا.

نصف كوب بصل أخضر مفروم.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملح-فلفل.