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فطائر الحليب دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 02:09 مساء
فطائر الحليب دون فرن
فطائر الحليب وصفة سهلة ولذيذة تحمر في مقلاة لا تحتاج لفرن ومناسبة للفطور (الإنترنت)
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فطائر الحليب وصفة سهلة ولذيذة تحمر في مقلاة لا تحتاج لفرن ومناسبة للفطور أو عشاء خفيف عبارة عن عجينة قطنية بحشوة من الجبن والمعدنوس.
تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلو دقيق.
رشة ملح.
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر.
3 ملاعق كبيرة زيت.
2 كوب حليب سائل.
2 ملعقة زبدة مذابة للوجه.
للحشوة:
200 غرام جبن فيتا.
نصف كوب بصل أخضر مفروم.
نصف كوب بقدونس مفروم.
ملح-فلفل.

طريقة التحضير
- في العجانة نضع كلًا من الطحين والملح والبيكينغ باودر ونخلطها جيدًا.
- ثم نضيف الزيت والحليب مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- نقسم العجينة إلى 10 أو 12 كرة ونصفهما في صينية على ورق زبدة ونغطيهم لنصف ساعة ليرتاحوا.
- بعد مضي الوقت نفرد كل كرة بشكل دائري ونفرد فيها الحشوة بعد خلطها ثم نطوي العجينة بشكل نصف دائرة.
- نكرر العملية بهذا الشكل حتى ننهي كل الكمية لدينا.
نمسح المقلاة التيفال بزيت ثم نضع قطعة الفطائر ونحمرها من الطرف الأول ثم نقلبها على الطرف الآخر.
- عندما تنضج ندهنها من الوجهين بالزبدة المذابة لتأخذ لمعة وتبقى طرية بهذه الطريقة حتى ننهي كل الكمية.
نقدم فطائر الحليب بحشوة الجبن في طبق التقديم وهي ساخنة.

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