حضري المجدرة المصفاية...

تعرفي معنا على طريقة تحضير المجدرة المصفاية من المطبخ اللبناني، في خطوات سهلة وبسيطة.
المكونات:
كوب ونصف من العدس الأسمر المنقى والمغسول والمصفى.
نصف كوب من الأرز المغسول والمنقوع لمدة 60 دقيقة.
نصف كوب من الزيت النباتي.
نصف كوب من البصل المقشر والمفروم ناعمًا.
ملعقة صغيرة من الملح.
طريقه التحضير:
في قدر، ضعي العدس واغمريه بالماء واتركيه حتى الغليان ثم خففي النار واتركيه لمدة 90 دقيقة أو حتى ينضج جيدًا.
صبيه مع مرقة في مطحنة الخضار واهرسيه جيدًا.
ضعي العدس المهروس في قدر على حرارة معتدلة وأضيفي إليه الأرز المصفى والملح وكوبًا من الماء.
غطي القدر واطهي لمدة عشر دقائق.
اقلي البصل بالزيت حتى يحمر ثم أضيفيه إلى مزيج العدس والأرز.
خففي النار واتركي المزيج 15 دقيقة حتى ينضج الأرز وتتبخر المياه.
صبّي المجدرة في أطباق واتركيها حتى تبرد.
قدميها إلى جانب سلطة الملفوف والطماطم.. وصحتين.
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