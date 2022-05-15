حضري المجدرة المصفاية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير المجدرة المصفاية من المطبخ اللبناني، في خطوات سهلة وبسيطة.

المكونات:

كوب ونصف من العدس الأسمر المنقى والمغسول والمصفى.

نصف كوب من الأرز المغسول والمنقوع لمدة 60 دقيقة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من البصل المقشر والمفروم ناعمًا.

ملعقة صغيرة من الملح.