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حمام محشي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 04:33 مساء
حمام محشي
طريقة تحضير الحمام المحشي بالأرز من المطبخ المصري
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نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير الحمام المحشي بالأرز من المطبخ المصري.
تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «سوبر ماما».

المكونات
عدد 4 حمامات
كوب أرز
بصلة كبيرة مفرومة
معلقة قرفة صغيرة
ملح ـ فلفل
رشة جوز الطيب
حبهان (هيل)
ورق لورا
معلقة بهار مشكل
يمكن إضافة المكسرات أو كبدة الدجاج للحشو (حسب الرغبة)
سمن للتحمير

طريقة التحضير
- اغسلي الحمام جيدًا وينقع في الملح والدقيق لضمان نظافته ثم يشطف بالماء جيدًا وقومي بتسوية الأرز المغسول على نار هادئة.
- ضيفي على الأرز معلقة القرفة ورشة جوز الطيب والملح والفلفل وملعقة البهار المشكل ونقلبه جيدًا ثم قومي برفع الأرز من على النار وتركه يبرد.
- نأتي بالحمام ونقوم بحشوه بالأرز ونقوم بإدخال الأرز في الجوانب ثم نقوم بغلق الحمام عن طريق خيط وإبرة ونقوم بتنظيفه من الأرز من الخارج. لا تقومي بحشو الحمام زيادة على اللزوم حتى لا ينفتح الحشو أثناء التسوية.
- حضري وعاء ماء مغلي به ورق لورا وحبهان وملح وفلفل وعود قرفة ثم ضعي الحمام به لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج. لا تقومي بتسويته زيادة على اللزوم حتي لا يهري الجلد.
- ارفعي الحمام من الشوربة وحمريه فى السمن على الوجهين ويرش بالملح والفلفل.
- يمكنكِ تحميره في الفرن على الشواية إذا كنتِ لا ترغبين في التحمير من خلال السمن لتقليل الدهون.

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