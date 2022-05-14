حمام محشي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير الحمام المحشي بالأرز من المطبخ المصري.

تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «سوبر ماما».

المكونات

عدد 4 حمامات

كوب أرز

بصلة كبيرة مفرومة

معلقة قرفة صغيرة

ملح ـ فلفل

رشة جوز الطيب

حبهان (هيل)

ورق لورا

معلقة بهار مشكل

يمكن إضافة المكسرات أو كبدة الدجاج للحشو (حسب الرغبة)

سمن للتحمير