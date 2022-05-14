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دبس رمان دون سكر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 12:14 مساء
دبس رمان دون سكر
وصفة صحية وسهلة لتحضير دبس الرمان دون سكر في المنزل
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دبس الرمان دون سكر وصفة صحية وسهلة لتحضيره في المنزل دون الحاجة لشرائه بطريقة بسيطة ومذاق مميز ولون رائع يمكن استخدامه في جميع الوصفات والسلطات.

تعرفي إلى طريقة التحضير والمكونات معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 لترات من عصير الرمان
طريقة التحضير
- نفرط حبات الرمان كما في الفيديو ونضعها في وعاء.
- نضع حبات الرمان بعصارة الفواكه أو بالخلاط ومن ثم نصفي العصير على قماش نظيف.
- نضع عصير الرمان في طنجرة على نار عالية لنصف ساعة حتى يغلي ونزيل الزفرة على الوجه.
- بعدها نتركه على نار متوسطة لحوالي 3 ساعات حتى يثقل قوام المزيج.
- نتركه يبرد تمامًا ثم نضعه في مرطبان زجاجي ونحفظه في البراد.

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