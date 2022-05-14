دبس رمان دون سكر

القاهرة - بوابة الوسط

دبس الرمان دون سكر وصفة صحية وسهلة لتحضيره في المنزل دون الحاجة لشرائه بطريقة بسيطة ومذاق مميز ولون رائع يمكن استخدامه في جميع الوصفات والسلطات.

تعرفي إلى طريقة التحضير والمكونات معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».