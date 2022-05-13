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قالب حلوى يدخل تاريخ المطبخ البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 04:10 مساء
قالب حلوى يدخل تاريخ المطبخ البريطاني
الكعكة الفائزة (الإنترنت)
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صاحب احتفال مرور 70 عاما على تولي إليزابيث الثانية العرش البريطاني، مسابقة بودينغ اليوبيل البلاتيني للملكة.

وفاز قالب حلوى بالليمون مطعم ببسكويت الأماريتي، مساء الخميس، بلقب المسابقة، حسب «فرانس برس».

جيما ملفين
حصلت جيما ملفين (31 عاما) التي تعمل في مجال الإعلان على «البودينغ البلاتيني للاحتفال بيوبيل الملكة» عن الكعكة التي ابتكرتها، واختيرت بإجماع أعضاء لجنة التحكيم.

وأوضحت منظمة المسابقة، التي أعلنت نتائجها عبر محطة «بي بي سي»، أن قالب الحلوى هذا دخل بنيله اللقب تاريخ المطبخ البريطاني بعدما سبقه إليه طبق «كورونيشن تشيكن» (دجاج التتويج) العائد إلى تنصيب الملكة العام 1953، وقالب الحلوى «فيكتوريا سبونج».

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وقالت الفائزة «يجب أن أخبر جدتي أولا، فهي التي علمتني كيفية إعداد الحلوى». وأضافت «ستكون فخورة جدا».

وأعربت جيما ملفين التي فوجئت عندما تلقت التهنئة من دوقة كورنويل كاميلا، زوجة الأمير تشارلز، بفكرة أن يطهو الناس قالب الحلوى الذي ابتكرته بمناسبة اليوبيل.

وتتكون الوصفة الفائزة من كعكة إسفنجية ملفوفة، مغطاة بمربى البرتقال والليمون الحامض، إضافة إلى كريما الحلويات بالليمون وبسكويت أماريتي الإيطالي المصنوع من اللوز، وصلصلة الماندرين، والكريما المخفوقة، وقشر البرتقال، والشوكولاتة المبشورة، وقطع الأماريتي.

وقالت جيما التي بدأت الطهو وهي في السادسة «تبين لي أن الملكة تناولت كريما الليمون في حفل زفافها ، لذلك قررت أن ترتكز الكعكة على مذاق الليمون».

وتقام مطلع يونيو المقبل في لندن احتفالات تستمر أربعة أيام بمرور 70 عاما على تولي إليزابيث الثانية العرش، وهو رقم قياسي لاستمرار ملك على العرش البريطاني. وتشمل الاحتفالات كل أنحاء المملكة المتحدة من 2 إلى 5 يونيو.

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