داميان ديدون يحصد جائزة «أفضل باغيت في باريس»

القاهرة - بوابة الوسط

ذهبت «الجائزة الكبرى لـ«أفضل باغيت في باريس»، الخميس، إلى داميان ديدون، والذي سبق له الفوز مرتين بلقب بطل أوروبا في إعداد الخبز (2017 و 2019).

وأعرب ديدون عن سعادته بالفوز بالجائزة، التي تمنحها مجموعة من الخبراء، بينهم الشيف موري ساكو، وقال في تصريح هاتفي من فرن فريديريك كومين في الدائرة الخامسة عشرة بباريس «إنه أمر لا يصدق»، وفق «فرانس برس».

رمز لفرنسا

قال الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لفن الطهو، غيوم غوميز، إن خبر الباغيت الذي يشكل «رمزا لفرنسا»، قد يصنف قريبا ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي.

وتولى تنظيم هذه المسابقة «المرموقة جدا» بلدية باريس بالتعاون مع نقابة الخبازين وصانعي الحلويات في منطقة باريس الكبرى. ودرج التقليد منذ عهد الرئيس الراحل جاك شيراك على أن يتولى الفائز في هذه المسابقة تزويد قصر الإليزيه بالباغيت لمدة سنة.

- ترشح خبز الباغيت إلى قائمة اليونسكو للتراث

ويتعين وفق المعايير «الصارمة جدا»، على قول غوميز، أن تكون كل قطعة خبز مصنوعة بالطريقة التقليدية، بزنة تراوح بين 250 غراما و270 وطول يراوح بين 50 و55 سنتيمترا.

وتقدم إلى المسابقة هذه السنة 135 خبازا باريسيا استبعد 57 منهم استنادا على هذه المعايير، وكذلك على شكل الباغيت ودرجة طهوها وقوام الفتات والطعم.