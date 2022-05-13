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حلى اللوتس الباردة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 12:08 مساء
حلى اللوتس الباردة
حلى اللوتس الباردة (الإنترنت)
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إليك طريقة عمل حلى اللوتس الباردة، بمكونات لذيذة وبسيطة غير مكلفة وغنية بالنكهات اللذيذة، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات
بسكويت لوتس مطحون - كوب
زبدة مذوبة - 100 غرام
بسكويت لوتس - كوبان

طبقة القشدة
قشدة - علبة
حليب بودرة - كوب
سكر - نصف كوب
لبن زبادي - كوبان
جبن كريم - نصف كوب

مقادير التزيين
زبدة لوتس - بحسب الرغبة
بسكويت لوتس - بحسب الرغبة

طريقة التحضير
في وعاء، نضع البسكويت، بسكويت اللوتش والزبدة. نخلط المزيج حتى نحصل علي عجينة متماسكة. نرصّ مزيج البسكويت في صينية فرن.
في وعاء، نضع اللبن الزبادي، السكر، الحليب، القشدة وجبن الكريم. نخلط المزيج حتى يتجانس. نفرد المزيج فوق طبقة البسكويت.
ندخل الصينية إلى الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية. لـ15 دقيقة حتى ينضج الحلى.
نخرج الصينية من الفرن ونترك الحلى يبرد على حرارة الغرفة.
نزين الوجه بزبدة اللوتس والبسكويت.. وصحتين.

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