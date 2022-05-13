حلى اللوتس الباردة

القاهرة - بوابة الوسط

إليك طريقة عمل حلى اللوتس الباردة، بمكونات لذيذة وبسيطة غير مكلفة وغنية بالنكهات اللذيذة، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات

بسكويت لوتس مطحون - كوب

زبدة مذوبة - 100 غرام

بسكويت لوتس - كوبان

طبقة القشدة

قشدة - علبة

حليب بودرة - كوب

سكر - نصف كوب

لبن زبادي - كوبان

جبن كريم - نصف كوب

مقادير التزيين

زبدة لوتس - بحسب الرغبة

بسكويت لوتس - بحسب الرغبة