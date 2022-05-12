Atwasat

دليل ميشلان يضيف تورنتو إلى قائمته

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 11:25 صباحا
دليل ميشلان يضيف تورنتو إلى قائمته
دليل ميشلان الفرنسي أقدم مرجع للفنادق والمطاعم بأوروبا في صورة بباريس، 21 يناير 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

يضيف دليل ميشلان، أحد أبرز مراجع عشاق الطعام في العالم، تورنتو إلى قائمته هذا الخريف، ما يجعل المدينة الكبرى أولى وجهات الدليل في كندا.

وقال دليل ميشلان على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، «يمثل توسعنا في تورنتو الوجهة الخامسة لميشلان في أميركا الشمالية بعد نيويورك وواشنطن وشيكاغو وكاليفورنيا»، وفق «فرانس برس».

وبدأت عملية اختيار المدينة الكندية الكبرى قبل أربع سنوات، وفق ميشلان التي تصف تورنتو بأنها «مدينة المطاعم العالمية والمقاهي الساحرة وتجارب الطهي الراقية».

وبدأ مفتشون تابعون لدليل ميشلان بزيارة المطاعم في المدينة الكندية لتقويمها، وسيواصلون اكتشاف أفضل عناوين تورنتو في الأشهر المقبلة.

وسيتم الكشف عن قائمة المطاعم المختارة للانضمام إلى قائمة ميشلان في تورنتو هذا الخريف، بحسب الدليل الذي أعلن وصوله إلى كندا إلى جانب ممثلين عن منظمة «ديستينيشن تورنتو» السياحية.

وقال دليل ميشلان في بيان «(تورنتو) مدينة يرغب أفضل الطهاة في العمل بها وينمّي فيها الطهاة الناشئون مواهبهم في الطهي، مستوحين من منتجات أونتاريو المحلية والفريدة من نوعها».

ومن شأن هذا الاختيار الأول في كندا «تمثيل النكهات المحلية والإلهام الدولي والإبداع المتميز لتورنتو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو وصور)

تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو وصور)
مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا

مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا
تراجع مبيعات السيارات في روسيا بنسبة 78.5% في أبريل على أساس سنوي

تراجع مبيعات السيارات في روسيا بنسبة 78.5% في أبريل على أساس سنوي
رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة

كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز
الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية
مدير «وفا» الأسبق: إطلاق الرصاص على الصحفية أبوعاقلة «متعمد».. وهذه هي الأسباب

مدير «وفا» الأسبق: إطلاق الرصاص على الصحفية أبوعاقلة «متعمد».. وهذه هي الأسباب
كاركاتير خيري - الفساد السياسي

كاركاتير خيري - الفساد السياسي
من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور وفيديو)

من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور ...
اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»

اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»
مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي

مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي
إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)

إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان

تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان
«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)

«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كشري شهي من المطبخ المصري
كشري شهي من المطبخ المصري
شعيرية بالمكسرات
شعيرية بالمكسرات
دجاج بالمستردة والكمون
دجاج بالمستردة والكمون
طريقة حماية الدقيق من التسوس
طريقة حماية الدقيق من التسوس
سجق بالبطاطا والفلفل الألوان
سجق بالبطاطا والفلفل الألوان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حلوى الدبلة في خطوات سهلة
حلوى الدبلة في خطوات سهلة...
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر...
الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان
الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان...
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر...
خبزة محشية ومهلبية على مائدتك 26 رمضان
خبزة محشية ومهلبية على مائدتك 26 رمضان...
المزيد
دليل ميشلان يضيف تورنتو إلى قائمته
دليل ميشلان يضيف تورنتو إلى قائمته...
كفتة بالخضروات والكريمة
كفتة بالخضروات والكريمة...
بطاطا شيبس بالجبن والمفروم
بطاطا شيبس بالجبن والمفروم...
سجق بالبطاطا والفلفل الألوان
سجق بالبطاطا والفلفل الألوان...
طريقة حماية الدقيق من التسوس
طريقة حماية الدقيق من التسوس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط