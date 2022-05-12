دليل ميشلان يضيف تورنتو إلى قائمته

القاهرة - بوابة الوسط

يضيف دليل ميشلان، أحد أبرز مراجع عشاق الطعام في العالم، تورنتو إلى قائمته هذا الخريف، ما يجعل المدينة الكبرى أولى وجهات الدليل في كندا.

وقال دليل ميشلان على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، «يمثل توسعنا في تورنتو الوجهة الخامسة لميشلان في أميركا الشمالية بعد نيويورك وواشنطن وشيكاغو وكاليفورنيا»، وفق «فرانس برس».

وبدأت عملية اختيار المدينة الكندية الكبرى قبل أربع سنوات، وفق ميشلان التي تصف تورنتو بأنها «مدينة المطاعم العالمية والمقاهي الساحرة وتجارب الطهي الراقية».

وبدأ مفتشون تابعون لدليل ميشلان بزيارة المطاعم في المدينة الكندية لتقويمها، وسيواصلون اكتشاف أفضل عناوين تورنتو في الأشهر المقبلة.

وسيتم الكشف عن قائمة المطاعم المختارة للانضمام إلى قائمة ميشلان في تورنتو هذا الخريف، بحسب الدليل الذي أعلن وصوله إلى كندا إلى جانب ممثلين عن منظمة «ديستينيشن تورنتو» السياحية.

وقال دليل ميشلان في بيان «(تورنتو) مدينة يرغب أفضل الطهاة في العمل بها وينمّي فيها الطهاة الناشئون مواهبهم في الطهي، مستوحين من منتجات أونتاريو المحلية والفريدة من نوعها».

ومن شأن هذا الاختيار الأول في كندا «تمثيل النكهات المحلية والإلهام الدولي والإبداع المتميز لتورنتو».