كفتة بالخضروات والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة جديدة لإعداد الكفتة عن طريقة إضافة الصوص الأبيض لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك.

تعرفي إلى خطوات تحضير كفتة بالخضروات والكريمة معنا، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو لحم مفروم تحتوي على نسبة دهون

حبة بصل كبير مفروم ناعم

3 فص ثوم مهروس ناعم

حبة فلفل رومي مهروس ناعم

حزمة كزبرة خضراء أوراق فقط مفرومة ناعم

كوب بقسماط مطحون حسب الحاجة

ملح

فلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة بهار مشكل

رشة جوزة الطيب مطحون

مكعب مرقة

2 ملعقة كبيرة زيت

كوب بسلة

كوب مكعبات بطاطا محمرة

كوب مكعبات جزر

عدد بصل متوسط الحجم مقطع جوانح

كوب كوسة مقطع مكعبات

الصوص الأبيض:

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

كوب جبن شيدر

½ كوب جبن كريمي

½ كوب جبن موتزاريلا