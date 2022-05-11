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كفتة بالخضروات والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 02:30 مساء
كفتة بالخضروات والكريمة
طريقة جديدة لتحضير الكفتة الشهية (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة جديدة لإعداد الكفتة عن طريقة إضافة الصوص الأبيض لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك.
تعرفي إلى خطوات تحضير كفتة بالخضروات والكريمة معنا، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو لحم مفروم تحتوي على نسبة دهون
حبة بصل كبير مفروم ناعم
3 فص ثوم مهروس ناعم
حبة فلفل رومي مهروس ناعم
حزمة كزبرة خضراء أوراق فقط مفرومة ناعم
كوب بقسماط مطحون حسب الحاجة
ملح
فلفل أسود حسب الذوق
ملعقة صغيرة بهار مشكل
رشة جوزة الطيب مطحون
مكعب مرقة
2 ملعقة كبيرة زيت
كوب بسلة
كوب مكعبات بطاطا محمرة
كوب مكعبات جزر
عدد بصل متوسط الحجم مقطع جوانح
كوب كوسة مقطع مكعبات
الصوص الأبيض:
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب حليب
كوب جبن شيدر
½ كوب جبن كريمي
½ كوب جبن موتزاريلا

طريقة التحضير
- في وعاء عميق نضع اللحم ونضيف عليها البصل المفروم والثوم.
- ثم نضيف التوابل مع الملح نضيف 3 ملعقة من البقسماط المطحون.
- نقلب اللحم مع المكونات حتى تندمج تماما.
- يضاف كمية أخرى من البقسماط إذا احتاجنا لسهولة التشكيل.
- تشكل إلى الكفتة إلى كرات حجم البيضة الصغيرة.
- في طاسة على نار متوسطة نضع قليل من الزيت حتى يسخن.
- نضع كرات الكفتة وتشوح حتى تكتسب اللون البني من جميع الجوانب ويتم النضج.
- ترفع الكفتة مع الطاسة في طبق جانبي ونزيد قليل من الزيت في نفس الطاسة.
- نضيف في الطاسة البصل الجوانح ويشوح جيدا.
- نضيف الجزر والبسلة ونستمر في التشويح.
- ثم نضيف البطاطا والكوسة ونقلب حتى يتم نضج الخضار مع الاحتفاظ بقرمشة خفيفة في الخضار.
- نرفع الخضار في طبق جانبي ونزيد في الطاسة الزبدة مع ملعقة زيت ثم نضع الدقيق ونشوح حتى تختفي رائحته.
- نضيف الحليب مع التقليب المستمر ونضيف مكعب مرقة وبشر جوزة الطيب وعندما يتكثف الصوص نضيف الجبن المشكلة ونقلب حتى تذوب الجبن.
- في طبق بايركس للفرن نضيف الكفتة والخضار ثم نصب فوقهم الصوص.
- ندخل البايركس الفرن تحت الشواية لمدة دقيقتين حتى يحمر الوجه وتخرج من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم.

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