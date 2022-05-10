سجق بالبطاطا والفلفل الألوان...

نقدم اليكِ طريقة تحضير صينية السجق مع البطاطا والفلفل الألوان لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك، وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو سجق.
بصلة مقطعة جوانح.
ثمرة فلفل ألوان أحمر مقطع مكعبات صغيرة.
ثمرة فلفل ألوان أخضر مقطع مكعبات صغيرة.
ثمرة فلفل ألوان أصفر مقطع مكعبات صغيرة.
3 فصوص ثوم مفرومة.
كوب طماطم شيري.
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة كمون.
3 ملاعق كبيرة دبس الرمان.
كوب جبن موزاريلا.
كيس بطاطا فارم فريتس محمرة.
بقدونس مفروم للتقديم.
طريقة التحضير
- في طاسة على النار نقلي البطاطس في زيت غزير.
- في طاسة أخرى نشوح السجق على النار حتى يأخد لونًا ذهبيًا ونرفعه علي طبق جانبًا.
- في نفس الطاسة يضاف البصل ويقلب، ثم الثوم والتوابل والصلصة.
- بعد التقليب يضاف الفلفل الألوان والطماطم ثم يضاف السجق على الخضار ويقلب معًا نحو 5 دقائق وأخيرًا يضاف دبس الرمان.
- في بايركس نضع خليط السجق مع البطاطا والموزاريلا وتدخل الفرن تحت الشواية حتى يسيح الجبن ثم نزين بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم.
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