سجق بالبطاطا والفلفل الألوان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم اليكِ طريقة تحضير صينية السجق مع البطاطا والفلفل الألوان لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو سجق.

بصلة مقطعة جوانح.

ثمرة فلفل ألوان أحمر مقطع مكعبات صغيرة.

ثمرة فلفل ألوان أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

ثمرة فلفل ألوان أصفر مقطع مكعبات صغيرة.

3 فصوص ثوم مفرومة.

كوب طماطم شيري.

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

3 ملاعق كبيرة دبس الرمان.

كوب جبن موزاريلا.

كيس بطاطا فارم فريتس محمرة.

بقدونس مفروم للتقديم.