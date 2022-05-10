طريقة حماية الدقيق من التسوس...

إذا كنتي ممن يقومون بشراء كمية كبيرة من الدقيق وتخزينها بالمطبخ داخل الخزانة فتأكدي أنه لن يدوم لوقت طويل، وسيجلب لك الحشرات بسرعة كبيرة.
لذلك سنخبرك بطريقة حفظ الدقيق من التسوس ليدوم معكي لفترة طويلة من شهور وحتى سنوات تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «الوصفة».
أولا. أنواع الدقيق:
الدقيق الأبيض
دقيق الخبز
دقيق الكيك
ونوع ذاتي التخمر
كيفية حفظ الدقيق:
- يوضع الدقيق أي كان نوعه في الفريزر لمدة 48 ساعة داخل علبة محكمة الغلق لقتل السوس والحشرات أو بيض الحشرات التي يمكن أن تكون موجودة ولا ترى.
بعد ذلك ضعيه في المنخل لتتخلصي من هذه الحشرات.
- ثم انقلي الدقيق بعد ذلك إلى وعاء أو علبه صالحة للحفظ والتخزين. مثل العلب الزجاج أو البرطمانات البلاستيكية والأكليرك وغيرها من الأنواع المتوفرة بالأسواق ولكن الأهم أن النوع الذي تقومي باختياره. يفضل أن يحتوي على غطاء محكم الغلق، لمنع تسرب الرطوبة إلى الدقيق ويصعب تسلل الحشرات إليه. وأيضا يمنع وصول الروائح إليه مما يجعله يحتفظ بمذاقه وطعمه ولا يجعله يختلط مع نكهات الطعام المختلفة أو المنتجات المخزنة بجانبه.
- يجب عليك تخزين الدقيق في مكان جاف بارد بعيد عن أشعة الشمس. وذلك يجعله صالحا للاستخدام ولا يتجمع بداخله السوس لمدة تصل إلى 6 أشهر.
- أذا أردتي تخزينه لفترة أطول من ذلك فعليك وضعه بالفريزر أو بالثلاجة. بدلا من خزانة المطبخ فهذا يطيل من عمر الدقيق ويحفظه من السوس والحشرات وهذه الطريقة تطيل من صلاحيته لعدة أعوام. ولكن من الأفضل استخدامه خلال سنهة لأن بعد ذلك يمكن أن يفقد طعمه ويدخل في مرحلة (التذنيخ) كما أن الدقيق يحتوى على مستويات عالية من الزيت الطبيعي التي تتسبب في إفساده بسرعة في حال تركه بدرجة حرارة المطبخ لفترة.
- لا تقومي بخلط الدقيق أو وضع الدقيق القديم مع الجديد ذلك سيقصر من فترة صلاحية الجديد.
- دائما أثناء فصل الصيف عليك بوضع الدقيق داخل الثلاجة ولا تضعيه في درجة حرارة المطبخ نهائيا.
- دائما سجلي على البرطمان تاريخ شراءك للدقيق لتعرفي كم من الوقت تبقى لديك في فترة تخزينه.
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