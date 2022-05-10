طريقة حماية الدقيق من التسوس

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتي ممن يقومون بشراء كمية كبيرة من الدقيق وتخزينها بالمطبخ داخل الخزانة فتأكدي أنه لن يدوم لوقت طويل، وسيجلب لك الحشرات بسرعة كبيرة.

لذلك سنخبرك بطريقة حفظ الدقيق من التسوس ليدوم معكي لفترة طويلة من شهور وحتى سنوات تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «الوصفة».

أولا. أنواع الدقيق:

الدقيق الأبيض

دقيق الخبز

دقيق الكيك

ونوع ذاتي التخمر