شعيرية بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

الشعيرية بالحليب والمكسرات من الحلوى الشهيرة في المطبخ المصري.

تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

نصف كيلو شعيرية.

لتر حليب.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زبد.

مكسرات محمصة.

زبيب.

ماء.