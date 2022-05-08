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شعيرية بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 04:09 مساء
شعيرية بالمكسرات
الشعيرية بالحليب والمكسرات من الحلوى الشهيرة في المطبخ المصري
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الشعيرية بالحليب والمكسرات من الحلوى الشهيرة في المطبخ المصري.
تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
نصف كيلو شعيرية.
لتر حليب.
نصف كوب سكر.
نصف كوب زبد.
مكسرات محمصة.
زبيب.
ماء.

طريقة التحضير
- وضع السمن في وعاء على النار، وتضاف إليه الشعيرية وتقلب حتى تكتسب اللون الذهبي.
- يضاف الماء، حتى يغطي الشعيرية بمقدار 2 سنتم.
وتقلب مرة أخرى جيداً، ويضاف إليها السكر، وتترك على نار هادئة حتى تنضج.
- يوضع الحليب في وعاء على النار حتى يسخن وتوضع في الأطباق، ويصب عليها الحليب ثم تزين بالمكسرات والزبيب، وتصبح جاهزة للتقديم.

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