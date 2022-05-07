Atwasat

مكعبات اللحم بالحليب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 12:05 مساء
مكعبات اللحم بالحليب
مكعبات اللحم بحليب جوز الهند.. وصفة شهية وسهلة التحضير
alwasat radio

تعرفي معنا إلى طريقة عمل مكعبات اللحم بحليب جوز الهند، وهي وصفة سهلة ولذيذة وستلقى قبول أفراد أسرتك، فضلًا عن أنها غنية بالكثير من الفوائد، خاصة لاحتوائها على حليب جوز الهند.

وإليك المكونات والمقادير لوصفة طبق قطع اللحم بحليب جوز الهند حسب، «شملولة».

المكونات
نصف كيلو لحم مكعبات
2 حبة بصل شرائح
نصف كوب مشروم شرائح
نصف كوب حليب جوز هند
نصف كوب كريمة طبخ
كوب مرق لحم
4 ملاعق كبيرة زيت جوز هند
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير
- توضع قطع اللحمة في وعاء، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا وعصير الليمون، وتخلط جيدًا.
- يوضع زيت جوز الهند في مقلاة على نار متوسطة، ويوضع فيها البصل، ويقلب حتى يذبل.
- يضاف المشروم، ويقلب جيدًا حتى يتشوح.
- تضاف قطع اللحمة، وتقلب جيدًا حتى يتغير لونها.
- تضاف الكريمة وحليب جوز الهند، وتقلب مرة أخرى.
- تضاف الشوربة، وتترك على نار هادئة حتى تنضج.
- توضع في الطبق، وتزين بالبقدونس وتقدم ساخنة مع الأرز الأبيض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن ...
حفل زفاف في موقف سيارات

حفل زفاف في موقف سيارات
الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا

الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في المكسيك

وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في ...
كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد

كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد
نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول

نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة ...
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت

باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت
النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس الأمن

النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس ...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»

«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين
شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة

شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا

بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
حلوى الدبلة في خطوات سهلة
حلوى الدبلة في خطوات سهلة
المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر
المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر
بسبوسة التمر لعيد الفطر
بسبوسة التمر لعيد الفطر
حلى القرفة لعيد الفطر
حلى القرفة لعيد الفطر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كنافة بالمانجو ومدفون الدجاج على مائدتك 19 رمضان
كنافة بالمانجو ومدفون الدجاج على مائدتك 19 رمضان...
بطاطا مبطنة ولحم بالهريسة على مائدتك 17 رمضان
بطاطا مبطنة ولحم بالهريسة على مائدتك 17 رمضان...
بط بالمكسرات ومولتن كيك على مائدتك 20 رمضان
بط بالمكسرات ومولتن كيك على مائدتك 20 رمضان...
حلوى الدبلة في خطوات سهلة
حلوى الدبلة في خطوات سهلة...
الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان
الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان...
المزيد
مكعبات اللحم بالحليب
مكعبات اللحم بالحليب...
حضري الشعيرية الباكستانية
حضري الشعيرية الباكستانية...
4 مطاعم جديدة بواشنطن تحصل على نجوم دليل ميشلان
4 مطاعم جديدة بواشنطن تحصل على نجوم دليل ميشلان...
حلى القرفة لعيد الفطر
حلى القرفة لعيد الفطر...
بسبوسة التمر لعيد الفطر
بسبوسة التمر لعيد الفطر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط