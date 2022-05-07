مكعبات اللحم بالحليب

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة عمل مكعبات اللحم بحليب جوز الهند، وهي وصفة سهلة ولذيذة وستلقى قبول أفراد أسرتك، فضلًا عن أنها غنية بالكثير من الفوائد، خاصة لاحتوائها على حليب جوز الهند.

وإليك المكونات والمقادير لوصفة طبق قطع اللحم بحليب جوز الهند حسب، «شملولة».

المكونات

نصف كيلو لحم مكعبات

2 حبة بصل شرائح

نصف كوب مشروم شرائح

نصف كوب حليب جوز هند

نصف كوب كريمة طبخ

كوب مرق لحم

4 ملاعق كبيرة زيت جوز هند

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود