حضري الشعيرية الباكستانية...

إليك مقادير وطريقة تحضير حلى الشعيرية الباكستانية بالكريم كراميل، من خلال هذه الوصفة السهلة، حسب «شملولة».
المقادير:
شعيرية باكستانية (ربع كيلو)
كريم كراميل (2 باكيت)
حليب بودرة (3 ملاعق كبيرة)
ماء (3 أكواب)
سكر (3 أكواب)
زيت زيتون (ملعقتان كبيرتان)
كريمة (كوبان)
شوكولاتة مبشورة (3 ملاعق)
خطوات التحضير
في وعاء نضع الماء مع الكريم كراميل والحليب البودرة والسكر، ثم نضع الوعاء على النار ونقلب الخليط حتى يصبح متماسكا.
نحضر مقلاة ونسكب فيها زيت الزيتون ثم نضعها على النار، ونضيف الشعيرية مع التقليب حتى تتحمص ويصبح لونها ذهبيا.
تُضاف الشعيرية إلى خليط كريم الكراميل مع المزج جيدا.
توضع الشعرية بعد التقليب في صينية أو قالب وتترك حتى تبرد، ثم تضاف الكريمة على وجهها وتزين بالشوكولاتة.
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