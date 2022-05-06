حضري الشعيرية الباكستانية

القاهرة - بوابة الوسط

إليك مقادير وطريقة تحضير حلى الشعيرية الباكستانية بالكريم كراميل، من خلال هذه الوصفة السهلة، حسب «شملولة».

المقادير:

شعيرية باكستانية (ربع كيلو)

كريم كراميل (2 باكيت)

حليب بودرة (3 ملاعق كبيرة)

ماء (3 أكواب)

سكر (3 أكواب)

زيت زيتون (ملعقتان كبيرتان)

كريمة (كوبان)

شوكولاتة مبشورة (3 ملاعق)