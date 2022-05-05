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4 مطاعم جديدة بواشنطن تحصل على نجوم دليل ميشلان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 11:50 صباحا
4 مطاعم جديدة بواشنطن تحصل على نجوم دليل ميشلان
دليل ميشلان الفرنسي أقدم مرجع للفنادق والمطاعم بأوروبا في صورة بباريس، 21 يناير 2020 (أ ف ب)
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منح دليل ميشلان الشهير، الأربعاء، نجومًا تقديرية لأربعة مطاعم جديدة بواشنطن، في إشارة إلى الزخم السائد في مجال فن الطهو بالعاصمة الأميركية.

وحصل مطعم «إن أت ليتل واشنطن» للشيف الأميركي باتريك أوكونيل وحده على تصنيف ثلاث نجوم ميشلان الأهم في الدليل، وفق «فرانس برس».

ويقدم هذا المطعم الواقع في ريف ولاية فرجينيا على بُعد نحو ساعة من العاصمة الفدرالية، أطباقًا فاخرة مصنوعة من منتجات محلية ومتأثرة بالمطابخ الأوروبية.

وحاز كل من «مينيبار» للشيف خوسيه أندريس و«باينأبل أند بيرلز» الذي يرأسه أرون سيلفرمان و«جون» تحت إدارة راين راتينو على تصنيف نجمتي ميشلان.

أما المطاعم الجديدة الأربعة فحصلت على تصنيف نجمة واحدة، وتعكس هذه المؤسسات تنوع المطابخ في واشنطن التي تشكل إحدى المدن الأميركية القليلة التي حصلت مطاعمها على تصنيف «ميشلان»، ومن بينها نيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو.

والمطاعم الجديدة هي «ألبي»؛ حيث يقدم الشيف مايكل رافيدي أطباقًا شرق أوسطية، و«إمبرفيكتو: ذي شيفس تايبل» للطاهي الفنزويلي إنريكيه ليماردو، و«أويستر أويستر» للشيف روب بوبا الذي يحضر أطباقًا نباتية، ومطعم «ريفري» للشيف جوني سبيرو المتخصص في فن الطهو المعاصر.

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