Atwasat

حلى القرفة لعيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 11:31 صباحا
حلى القرفة لعيد الفطر
حلى القرفة (الإنترنت)
alwasat radio

حلى القرفة، هي وصفة شهية ومميزة لحلويات عيد الفطر التي تنتشر بشكل واسع داخل البيوت وفي العزومات والموائد.

وحلى القرفة تحتوي إضافة للقرفة على مكونات عدة لتمنحك صنفًا خلابًا من الحلى الذي يمكن تناوله مع القهوة والشاي أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وفق «هي».

المكونات:
1 كوب طحين
1 كوب سكر مطحون
2 حبة بيض
100 غرام زبدة
2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
1 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة
1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

للتغليفة
1 كوب جبن كريمي
1 كوب كريمة سائلة
1 ملعقة كبيرة مستكة مطحونة
1 ملعقة صغيرة سكر بودرة

طريقة التحضير:
في وعاء الخلط، ضعي الزبدة واخفقيها ثم أضيفي السكر واخفقي من جديد.
أضيفي البيض والفانيلا واخفقي المكونات، ثم أضيفي الطحين والبيكنغ باودر والهيل والقرفة والزنجبيل واخفقي بالمضرب الكهربائي.
أضيفي الحليب فوق الخليط واخفقي مرة أخرى.
رشي قالب الكيك برذاذ الزيت أو الزبدة، واسكبي الخليط داخله.
أدخلي قالب الكيك الفرن المحمى مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 - 25 دقيقة.
لتحضير التغليفة، في وعاء ضعي الجبن الكريمي والكريمة السائلة، واخفقي باستخدام المضرب الكهربائي، ثم أضيفي المستكة، والسكر، وحركي.
زيني حلى القرفة بتغليفة الكريمة والجبن ثم قطعيه وقدميه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفارة الأميركية تذكّر بالانتهاكات في ليبيا

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفارة الأميركية تذكّر بالانتهاكات في ليبيا
تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون

تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون
المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»

المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»
الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»

الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»
غوارديولا يعود إلى «برنابيو» بذكريات الانتصارات والسداسية من أجل نهائي الأبطال

غوارديولا يعود إلى «برنابيو» بذكريات الانتصارات والسداسية من أجل نهائي الأبطال
شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار

شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار
وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض

وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض
منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد

منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد
كل عيد أنتم العيد

كل عيد أنتم العيد
هراء أنيق

هراء أنيق
روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية

روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية
روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين

روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟

هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو

أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو
مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب

مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب
هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟

هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟
مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري الإيطالي

مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
طباهج وحلوى مشرطة على مائدتك 29 رمضان
طباهج وحلوى مشرطة على مائدتك 29 رمضان
تورلي خضروات وأرز بالشعرية على مائدتك 30 رمضان
تورلي خضروات وأرز بالشعرية على مائدتك 30 رمضان
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
حلوى الدبلة في خطوات سهلة
حلوى الدبلة في خطوات سهلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كنافة بالمانجو ومدفون الدجاج على مائدتك 19 رمضان
كنافة بالمانجو ومدفون الدجاج على مائدتك 19 رمضان...
دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان
دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان...
بطاطا مبطنة ولحم بالهريسة على مائدتك 17 رمضان
بطاطا مبطنة ولحم بالهريسة على مائدتك 17 رمضان...
شوربة البطاطس بالشوفان لتقديمها في رمضان
شوربة البطاطس بالشوفان لتقديمها في رمضان...
كسكسي بالبصلة وسلطة فريكة على مائدتك 16 رمضان
كسكسي بالبصلة وسلطة فريكة على مائدتك 16 رمضان...
المزيد
حلى القرفة لعيد الفطر
حلى القرفة لعيد الفطر...
بسبوسة التمر لعيد الفطر
بسبوسة التمر لعيد الفطر...
المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر
المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر...
حلوى الدبلة في خطوات سهلة
حلوى الدبلة في خطوات سهلة...
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط