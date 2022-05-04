حلى القرفة لعيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

حلى القرفة، هي وصفة شهية ومميزة لحلويات عيد الفطر التي تنتشر بشكل واسع داخل البيوت وفي العزومات والموائد.

وحلى القرفة تحتوي إضافة للقرفة على مكونات عدة لتمنحك صنفًا خلابًا من الحلى الذي يمكن تناوله مع القهوة والشاي أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وفق «هي».

المكونات:

1 كوب طحين

1 كوب سكر مطحون

2 حبة بيض

100 غرام زبدة

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة

1 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

للتغليفة

1 كوب جبن كريمي

1 كوب كريمة سائلة

1 ملعقة كبيرة مستكة مطحونة

1 ملعقة صغيرة سكر بودرة