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بسبوسة التمر لعيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 01:02 مساء
بسبوسة التمر لعيد الفطر
بسبوبة التمر (الإنترنت)
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بسبوسة التمر حلوة غنية بالفوائد الصحية فضلا عن الطعم الرائع، كونها محشية بالتمر وهو أحد الثمار الشهيرة بقيمتها الغذائية العالية. ويُعتبر التمر ذو قيمة غذائية عظيمة كونه غنيا بالسكريات الطبيعية التي تقوي العضلات والأعصاب، وترمم وتؤخر مظاهر الشيخوخة، وإذا أضيف إليه الحليب كان من أصلح الأغذية خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وفق «هي».

تُحضر البسبوسة عادة من خليط السميد والبيض والزيت النباتي أو الزبدة وتُحشى بجوز الهند أو التمر أو القشطة.

المكونات:
2 حبة بيض
½ كوب زيت نباتي
½ كوب سكر
½ كوب جوز الهند المبشور
1 كوب ماء
1 علبة قشطة
1 ملعقة كبيرة فانيلا
1 ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
5 ملعقة كبيرة حليب بودرة
رشة ملح
لوز مقطع أنصاف للتزيين

طريقة التحضير:
في الخلاط الكهربائي، ضعي كلا من البيض والسكر والفانيلا واخلطي جيدا حتى تمام الخلط وذوبان السكر.
أضيفي الزيت والماء والقشطة والملح والحليب وعاودي الخلط من جديد.
أضيفي جوز الهند والتمر واخلطي من جديد حتى تتجانس المكونات.
في وعاء جانبا، اخلطي السميد مع البيكنغ باودر ثم صبي خليط البيض والتمر بالتدريج فوق خليط السميد مع العجن باليدين لحين الحصول على قوام مناسب ومتجانس.
سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 مئوية.
ادهني صينية الفرن بالزيت، وصبي فيها الخليط بشكل متساو ثم ضعي أنصاف اللوز على الوجه.
أدخلي الصينية الفرن حتى تنضج، ثم أخرجي بسبوسة التمر من الفرن واسقيها بالشيرة الباردة وقطعيها وقدميها.

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