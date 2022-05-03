بسبوسة التمر لعيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

بسبوسة التمر حلوة غنية بالفوائد الصحية فضلا عن الطعم الرائع، كونها محشية بالتمر وهو أحد الثمار الشهيرة بقيمتها الغذائية العالية. ويُعتبر التمر ذو قيمة غذائية عظيمة كونه غنيا بالسكريات الطبيعية التي تقوي العضلات والأعصاب، وترمم وتؤخر مظاهر الشيخوخة، وإذا أضيف إليه الحليب كان من أصلح الأغذية خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وفق «هي».

تُحضر البسبوسة عادة من خليط السميد والبيض والزيت النباتي أو الزبدة وتُحشى بجوز الهند أو التمر أو القشطة.