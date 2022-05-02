المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

المعمول أو كعك بعجوة أو كعك العيد، هو نوع من الحلويات الشعبية المشهورة في المنطقة العربية، خصوصا في لبنان وسورية والأردن والسعودية وفلسطين والعراق ومصر.

ويتم عادة حشو حبات المعمول المنقوشة بواسطة قوالب معينة لها أشكال جميلة، بالتمر أو المكسرات كالجوز أو الفستق الحلبي أو الحلقوم.

ولعشاق المعمول بحشوة الجوز الشهية، تعلمي معنا اليوم طريقة عمل المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر 2022 وقدميها لضيوفك بأبهى حلة، وفق «هي».

المكونات:

5 كوب سميد ناعم

2 كوب طحين

1 كوب شربات أو قطر

1 كوب ماء بارد

2 ملعقة صغيرة فانيليا

½ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

رشة ملح

سكر بودرة للتزيين

للحشو:

3 و ¼ كوب جوز مجروش

⅓ كوب شربات أو قطر جاهز

3 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 ملعقة كبيرة سمن بدرجة حرارة الغرفة

2 ملعقة كبيرة ماء زهر.