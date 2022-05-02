المعمول أو كعك بعجوة أو كعك العيد، هو نوع من الحلويات الشعبية المشهورة في المنطقة العربية، خصوصا في لبنان وسورية والأردن والسعودية وفلسطين والعراق ومصر.
ويتم عادة حشو حبات المعمول المنقوشة بواسطة قوالب معينة لها أشكال جميلة، بالتمر أو المكسرات كالجوز أو الفستق الحلبي أو الحلقوم.
ولعشاق المعمول بحشوة الجوز الشهية، تعلمي معنا اليوم طريقة عمل المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر 2022 وقدميها لضيوفك بأبهى حلة، وفق «هي».
المكونات:
5 كوب سميد ناعم
2 كوب طحين
1 كوب شربات أو قطر
1 كوب ماء بارد
2 ملعقة صغيرة فانيليا
½ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
رشة ملح
سكر بودرة للتزيين
للحشو:
3 و ¼ كوب جوز مجروش
⅓ كوب شربات أو قطر جاهز
3 ملعقة كبيرة سكر بودرة
1 ملعقة كبيرة سمن بدرجة حرارة الغرفة
2 ملعقة كبيرة ماء زهر.
طريقة التحضير:
سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
في وعاء كبير، اخلطي السميد مع الطحين ثم أضيفي السمن الذائب، وافركي بيديك حتى يتشرب السميد والطحين السمن.
غطي الوعاء، واتركي العجين يرتاح لمدة أربع ساعات.
لتحضير الحشو، اخلطي الجوز المجروش مع السكر وماء الزهر وسكر البودرة والسمن في وعاء، ثم قسمي الحشو إلى كرات صغيرة بحجم حبة عين الجمل.
بعد مرور أربع ساعات، أضيفي الفانيليا والبيكنغ بودر والملح وحليب البودرة وشراب السكر إلى العجين، ثم قلبي بيديك حتى تختلط المكونات.
أضيفي الماء تدريجيا حسب الحاجة أثناء العجن، واستمري في العجن حتى يصبح لديك عجينة طرية.
غطي العجين وضعيه في الثلاجة مدة 60 دقيقة، ثم قسميه إلى كرات متساوية الحجم واحشيها بكرات الجوز، وأعيدي تكويرها مرة أخرى.
شكلي الكرات في قوالب تشكيل المعمول، ثم رصيها في صينية الفرن.
ضعي المعمول داخل الفرن المحمى مسبقا لمدة 15- 18 دقيقة حتى ينضج أو يكتسب لونا ذهبيا فاتحا.
أخرجي المعمول السوري بالجوز من الفرن واتركيه يبرد جيدا، ثم رشي عليه سكر البودرة وقدميه.
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