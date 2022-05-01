حلوى الدبلة في خطوات سهلة...

تعد حلوى الدبله من أشهر الأطباق الليبية، ويمكن تناولها مع القهوة أو الشاي، وإليك طريقة تحضيرها لتعديها لكل أفراد أسرتك في عيد الفطر المبارك، حسب «كوكباد».
المكوّنات:
كوبان دقيق
1 بيضة كاملة
1 صفار بيضة
ملعقة سمن أو زبد
ملعقة زيت
زيت للقلي
عسل للتغميس
رشة ملح
الطريقة:
تعجن العجينة بماء الزهر أو الورد وتكون عجينة متماسكة نوعا ما تترك لترتاح مم ساعة إلى ساعتين.
نشكل العجينة إلى كرات صغيرة.
نفرد الأقراص ويفضل أن تكون رقيقة جدا.
ثم نشكلها حسب الرغبة ونقلي في زيت غزير ونغمسها في العسل.
ثم تقدم مع الشاي أو القهوة ويمكن تناولها وحدها.
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