حلوى الدبلة في خطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط

تعد حلوى الدبله من أشهر الأطباق الليبية، ويمكن تناولها مع القهوة أو الشاي، وإليك طريقة تحضيرها لتعديها لكل أفراد أسرتك في عيد الفطر المبارك، حسب «كوكباد».

المكوّنات:

كوبان دقيق

1 بيضة كاملة

1 صفار بيضة

ملعقة سمن أو زبد

ملعقة زيت

زيت للقلي

عسل للتغميس

رشة ملح