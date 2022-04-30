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هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 03:24 مساء
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
طريقة تحضير حلوى القرينات أو الهلاليات لتعديها في عيد الفطر
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من المطبخ الليبي، نقدم لك اليوم طريقة تحضير حلوى القرينات أو الهلاليات لتعديها في مطبخك في عيد الفطر المبارك.
تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات
6 أكواب دقيق
كوب زبد أو سمن
كوب زيت
كوب ماء ورد
ملعقتان بيكنغ بودر
كوبان من اللوز
سكر

طريقة التحضير
- تضاف كل المواد إلى بعضها وتخلط المواد مع بعضها ويضاف لها مقدار الدقيق وتعجن حتى تتكون عجينة متماسكة.
- تفرد العجينة بواسطة اليد على طاولة العمل أو بواسطة العصا، والأفضل أن يتم ذلك بين ورقتي نايلون لتسهيل عملية الفرد ثم تقطع العجينة إلى دوائر بواسطة قطاعة دائرية.
- توضع حافة القطاعة على مسافة قريبة من حافة كل دائرة تم تقطيعها سابقًا، ويتم قطع قطعة جديدة من كل دائرة بشكل قوس نصف دائري.
- تفصل القطعة التي تم تقطيعها عن باقي العجينة، تصف القطع بعد الانتهاء من تزيينها في صينية الفرن ثم توضع في الرف الأوسط من الفرن على نار متوسطة حتى تنضج.
- تخرج عندها من الفرن وتترك لتبرد، ثم تغطى بالسكر الناعم وتصبح جاهزة للتقديم.

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