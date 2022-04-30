هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الليبي، نقدم لك اليوم طريقة تحضير حلوى القرينات أو الهلاليات لتعديها في مطبخك في عيد الفطر المبارك.

تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات

6 أكواب دقيق

كوب زبد أو سمن

كوب زيت

كوب ماء ورد

ملعقتان بيكنغ بودر

كوبان من اللوز

سكر