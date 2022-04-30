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تورلي خضروات وأرز بالشعرية على مائدتك 30 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 12:11 مساء
تورلي خضروات وأرز بالشعرية على مائدتك 30 رمضان
إليك هذه الوجبات الشهية لتعدي طعام أسرتكِ في اليوم الثلاثين من شهر رمضان الكريم
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نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات الشهية، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثلاثين من أيام شهر رمضان الكريم.

حمص بالصلصة
تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سلطة الحمص بالصلصة الحارة وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
2 كوب حمص مسلوق
كوب عصير طماطم
2 كوب شوربة «مرقة»
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملح
كمون
فلفل أسود
شطة
زيت

طريقة التحضير
- يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن ويوضع الثوم في الزيت، ويقلب حتى يصفر.
- يضاف إليه عصير الطماطم، ويقلب لمدة 5 دقائق ويضاف اللحم، وتقلب جميع المكونات جيدًا.
- تضاف الشوربة، ويتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون والشطة وتترك على النار لمدة 10 دقائق وحتى تسخن جيدًا وتصبح جاهزة للتقديم.

تورلي خضراوات
نقدم إليكِ طريقة تحضير طاجن تورلي الخضراوات مع اللحم، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو قطع لحم مسلوقة
1/4 كيلو بسلة
ثمرة بصل مقطعة
2 ثمرة جزر مقطعة
عود كرفس مقطع
2 ثمرة بطاطا مكعبات
ثمرة باذنجان مكعبات مقلية
1/4 كيلو كوسة مقطعة
زيت
3 فصوص ثوم
زعتر
ملح
فلفل أسود مطحون
كزبرة خضراء
طماطم معصورة

طريقة التحضير
- افرمي البصل والجزر والثوم والكرفس في الكبة جيدا.
- سخني الزيت في إناء على نار متوسطة ثم ضعي مزيج البصل في الزيت الساخن وقلبي حتى يذبل.
- ضعي الباذنجان والبطاطا والكوسا على مزيج البصل وقلبي.
- ضعي الطماطم المعصورة والكزبرة وقلبي حتى ينضج المزيج.
- ضعي التورلي في طاجن ثم أدخليه في الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.

أرز بالشعرية
الأرز من الأطباق الأساسية في المجتمع الشرقي نقدم لك اليوم طريقة تحضيره مع الشعرية لتعديه في مطبخك بسهولة، وفقــًا لموقع «أكلتي».

المكونات
كوبان من الأرز
نصف كوب شعرية
ربع كوب زيت أو سمن
3 أكواب ونصف ماء
معلقة كبيرة ملح

طريقة التحضير
- اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات ثم صفيه وضعي الزيت أو السمن في الإناء (الحلة) على نار متوسطة حتى يسخن.
- ثم ضعي الشعرية وقلبيها جيدًا حتي يصبح لونها ذهبيًّا .
- ضعي الأرز على الشعرية ثم ملعقة الملح وقلبيهما جيدًا واتركيهما لمدة 2-3 دقائق على نار متوسطة.
- ضعي 3 أكواب ماء على الأرز، وتأكدي أن الماء يغطي الأرز بشكل كامل لأن الأرز يحتاج الكثير من الماء.
- غطي الإناء بإحكام لضمان عدم خروج البخار منه واتركيه على نار مرتفعة لمدة 5 دقائق وحتى يشرب الأرز الماء.
- ضعيه على نار هادئة جدًا أو على أصغر شُعلة وتذوقي الأرز بعد 30 دقيقة من التسوية لكي تُحددي إذا كان اقترب على النضج أو يحتاج ماء مرة أخرى.
- أزيلي غطاء الإناء لمدة 1-2 دقيقة لتهويته (لتتفادي تعجنه) حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

سوفليه
سوفليه الأوريو حلوى سريعة بطعم الأوريو ويمكن تقديمه مع قهوتك المفضلة، تعرَّفي إلى طريقة تحضيره معنا، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
25 قطعة بسكويت أوريو
كوب وربع حليب
عبوة كريم شانتيه (200 غرام)
علبة قشدة

طريقة التحضير
- اخلطي جميع المقادير بالخلاط الكهربائي، ضعي الخليط في قالب فرن مدهون بالزبدة، أو قوالب صغيرة.
- اخبزي في فرن ساخن على 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة ويصبح جاهزًا للتقديم.

سلطة حمص
سلطة حمص
أرز بالشعرية
أرز بالشعرية
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