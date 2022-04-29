طباهج وحلوى مشرطة على مائدتك 29 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات الشهية، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم التاسع والعشرين من أيام شهر رمضان الكريم.

حساء الطماطم الحارة

نقدم لكِ طريقة تحضير حساء الطماطم بالفلفل الأحمر الحار لتعديها على مائدتكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي وذلك، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

3 شرائح توست أبيض.

فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

6 حبات طماطم مستوية ومهروسة.

حبات فلفل أحمرمنزوعة البذر ومفرومة.

فلفل أحمر حار مفروم (تشيلى).

ملح وفلفل حسب الرغبة.

للتزيين

طماطم مقطعة مربعات صغيرة.

خيارة صغيرة مقطعة مربعات صغيرة.

بصل أخضر مقطعة مربعات صغيرة.

طريقة التحضير

- فى الخلاط الكهربائى، يخلط التوست مع الثوم والخل حتى يتجانس ثم يضاف الزيت تدريجياً أثناء الخلط ويستمر الخلط لمدة دقيقتين.

- تضاف الطماطم والفلفل الأحمر والفلفل الحريف ويخلط حتى تتجانس المكونات.

- أثناء الخلط يضاف نحو 500 ملم ماء بارد وتتبل بالملح والفلفل.

- تزين بالطماطم والخيار والبصل وتصبح جاهزة للتقديم.

طباهج

تعرفي معنا على طريقة إعداد الطباهج، وهي من الأكلات الليبية الشهيرة، وذلك من خلال هذه الوصفة السهلة، وفقًا لكتاب «ماء وملح» لمؤلفيه محمد ونجاة المغيربي، الصادر عن دار الفرجاني.

المكونات

4 حبات قريعة (بذنجان).

4 حبات كوسة.

4 حبات بطاطا.

6 رؤوس فلفل أخضر.

4 فصوص ثوم.

ملعقة معجون طماطم.

نصف معلقة كراوية وكسبر.

نصف كوب زيت.

ربع معلقة بزار.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ملح وفلفل أحمر.

الطريقة

يقشر الباذنجان والقريعة (الكوسا) والبطاطا ويقطع حلقات ثم نضيف قليل من الملح، ثم نقلي كل واحدة على انفراد ثم يوضع بصحن التقديم.

الصلصة

نصب الزيت بالطنجرة ونتركه حتى يسخن ثم نضيف إليه الثوم والطماطم بنوعيه بعد ضرب الطماطم بالخلاط ثمن ضيف الكراوية والكزبر والفلفل الأحمر والأسود والبزار ونتركه يغلي مع إضافة كمية من الماء من وقت لآخر بحيث لا تزيد على كوبين ولمدة تتراوح من ثلث إلى نصف الساعة، ثم نصب الصلصة على الباذنجان والقريعة والبطاطا والفلفل الأخضر ويقدم ساخنًا أو باردًا.

الحلوى المشرطة

نقدم إليكِ طريقة تحضير الحلوى المشرطة على الطريقة الليبية لتعديها في مطبخكِ وتقديمها لعائلتكِ من صنع يديكِ، تعرفي على الطريقة معنا، وفقًا لصفحة «المطبخ الليبي» في موقع «فيسبوك».

المكونات

200 غرام زبد.

كيلو دقيق.

2 حبة بيض.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

كوب مربى مشمش وتعجن بماء الزهر.

الحشو

عجين التمر.

قرفة.

زبد.

ماء زهر.

لوز.

كاكاو.