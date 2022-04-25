دجاج بانية بالجبن ونجرسكو على مائدتك 25 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

إليك هذه المجموعة من الوجبات الشهية، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الخامس والعشرين من أيام شهر رمضان.

سلطة الزبادي

تعد سلطة الزبادي بالخيار من أشهر أطباق السلطات في العالم.. وإليكم طريقة تحضيرها، وقدموها بجانب المشاوي أو تناولها في أوقات الريجيم للتخلص من الدهون في منطقة البطن، حسب «شملولة».

المكونات

6 حبات خيار مقطعة شرائح رقيقة

1 1\2 كوب زبادي

1 حبة بصل أخضر صغيرة الحجم مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

فصان ثوم مفروم

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة نعناع مجفف

ربع كوب شبت مفروم

طريقة التحضير

نحضر وعاء كبيرًا نضع فيه الزبادي والزيت والثوم المفروم.

نتبل برش الملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف ونقلب حتى نحصل على قوام سلطة الزبادي المناسب.

نضيف البصل الأخضر المفروم والشبت المفروم وشرائح الخيار، ونقلب حتى تتجانس كل المكونات وتصبح جاهزة للتقديم.

دجاج بانية بالجبن

نقدم إليكِ في خطوات بسيطة وسريعة طريقة جديدة لتحضير سكالوب الدجاج الشهي مع الجبن لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 حبتان من البيض

1/2 كوب دقيق

2 كوبان من البقسماط

3 قطع فيليه دجاج

ملعقة صغيرة بهار دجاج

1/2 ملعقة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 أعواد بصل أخضر مفروم

3 فصوص ثوم مهروس

عودان من الكرفس المفروم ناعم

4 حبات طماطم مقشر مفروم ناعم

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم

ملعقتان صغيرتان أوريجانو

ملعقتان صغيرتان ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوبان من الماء

موزاريلا

طريقة التحضير

- في مقلاة سخني الزيت وضيفي البصل، الكرفس والثوم، قلبي الخليط لبضع دقائق ليتشوح ويكتسب نكهة طيبة، ضيفي الطماطم، معجون الطماطم، الأوريجانو، الملح والفلفل الأسود، قلبي المكونات مع بعضها ثم ضيفي المرق أو الماء، غطي المقلاة واتركيها على النار لبضع دقائق لتتسبك تمامًا. يمكنك إضافة بعض أوراق الروز ميري للحصول على صلصة بنكهة طيبة.

- في طبق ضعي الدقيق، ثم ضيفي بعض البهار، اتركيه جانبًا وفي طبق آخر ضعي البيض وبعض الفلفل، اخفقيه قليلًا واتركيه جانباً.

- في طبق ضعي البقسماط مع الأوريجانو.

- ضعي قطعة من الفيلية في الدقيق ليتغطى بطبقة خفيفة ثم في البيض ثم في البقسماط وسخني الزيت في مقلاة واسعة.

- ضعي فيليه الدجاج في الزيت وانتظري لبضع دقائق ثم قلبيه على الجانب الآخر لينضج.

- ضعي الفيلية فوق الصلصة، غطي المقلاة واتركيها لبضع دقائق لتتشرب بالصلصة.

- قطعي الجبن المرغوب به إلى شرائح رقيقة، ضعيها فوق الفيلية وضعي الغطاء ثم اتركيه لبضع ثوانٍ إلى أن يذوب الجبن ويصبح جاهزًا للتقديم.

نجرسكو

النجرسكو هي معكرونة بالفراخ سهلة وبسيطة التحضير ومكوناتها مغذية. يمكنكِ الاعتماد عليها كوجبة متكاملة ومشبعة تعرفي على طريقة إعدادها في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «صحتي».

المكونات

1/2 كيلوغرام مكرونة

1/2 ليتر حليب سائل

3 ملاعق زيت نباتي

3 ملاعق زبد

4 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض

1/2 كيلوغرام فراخ بانيه، مقطعة قطع صغيرة

مكعب مرق دجاج

5 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشورة

ملعقتان من جبنة البارميزان

كوب كريمة طبخ

التتبيلة

حبة بصل مفروم

فصان من الثوم مفروم

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيره قرفة

1/2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

- اسلقي المعكرونة في ماء يغلي وملح وملعقة زيت لمدة 10 دقائق، ثم ضعيها في مصفاة.

- في وعاء للتتبيل، اخلطي التتبيلة مع بعضها جيدًا ثم ضعي قطع الدجاج واتركيها لمدة ساعتين لتتشرب من التتبيلة وضعي الزيت في وعاء للقلي مع قطع الدجاج المتبلة وحركي لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.

- في وعاء عميق، قلبي الزبد مع الدقيق لمدة 3 دقائق حتى يصفر ثم أضيفي الحليب ومكعب مرق الدجاج وحركي بمضرب سلك لمدة دقيقتين حتى لا تتكون الكلاكيع.

- أضيفي الجبنة المبشورة والملح والفلفل وكوب الكريمة حتى تغلي ثم ابعديها عن النار وضعي نصف كمية البيشاميل على المكرونة في صينية مدهونة وقلبي.

- ضعي نصف كمية المعكرونة بالبشاميل في صينية فرن، ثم ضعي الدجاج الناضج ثم باقي المعكرونة.

- وزعي كمية البيشاميل المتبقية على وجه المعكرونة النجرسكو ثم رشي جبنة البارميزان.

- اخبزي في فرن ساخن على 190 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة ثم تحت الشواية حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

شوفان بالفواكه

الشوفان من الحبوب المغذية قليلة السعرات الحرارية والتي تعمل على بناء الجسم وتغذيته لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيره مع الفواكه تعرفي على الطريقة معنا.

المكونات

4 ملاعق كبيرة شوفان

حليب (الكمية حسب الرغبة)

شرائح موز

قطع توت أحمر أو فراولة

مكسرات نيئة أو جوز هند

ملعقة صغيرة عسل