معكرونة بالسجق وبقلاوة تركية على مائدتك 24 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الرابع والعشرين من أيام الشهر الكريم، فتعرفي إليها معنا.

سلطة حمص

سلطة الحمص من أهم السلطات والمقبلات على مائدتكِ لفتح الشهية، نقدِّم إليكِ طريقة تحضيرها على الطريقة الهندية لتعديها بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

حمص عادي منقوع.

بصلة.

فصا ثوم.

زنجبيل مفروم.

ملعقتا زيت.

رشة بهارات.

ربع ملعقة كمون.

ربع ملعقة قرنفل.

ربع ملعقة جوزة الطيب.

فلفل أخضر بارد.

طماطم.

كسبرة خضراء مفرومة.

فلفل أخضر حار.

طحينة.

طريقة التحضير

- ضعي البصلة بالزيت على النار، ثم أضيفي إليها القرنفل والثوم والزنجبيل وحركي المكونات جيدًا، ثم ضعي الفلفل البارد والحار والكسبرة والطماطم.

- حركي المكونات، ثم ضعي عليها الحمص وقلبيها.

- أضيفي ماء سلق الحمص نحو كوب واحد منه، ثم اتركي المكونات على نار خفيفة لمدة نصف ساعة. إذا احتاج مزيد الماء أضيفي قليلًا منه، ثم ضعي الكمون والبهارات وجوزة الطيب والملح ويصبح طبقكِ جاهزًا للتقديم.



معكرونة بالسجق والكريمة

نقدم إليكِ طريقة تحضير المعكرونة الشهية مع السجق والكريمة، لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات

3 حبات فلفل أخضر حلو مقطع مكعبات.

فصان ثوم مهروسان.

كيس معكرونة مسلوقة.

معدنوس طازج مفروم.

كوب كريمة لباني.

ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس.

ملعقة كبيرة زبد.

نصف كوب جبن بارميزان.

نصف كيلو سجق مقطع.

ثمن كيلو مشروم شرائح.

طريقة التحضير

- في إناء على النار نضع الزيت والزبد ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل ، ثم نضيف السجق ونقلب .

- ثم نضيف الفلفل والمشروم والثوم ونقلب ، ثم نهدئ النار ويترك لمدة عشر دقائق حتى ينضج السجق .

- نضيف الكريمة ونقلب ونتبل بالملح والفلفل ثم يرفع من على النار .

- نضيف المعكرونة والمعدنوس ونقلب ، ثم تغرف في أطباق التقديم ، وتوزع فوقها الجبنة المبشورة ، وتصبح جاهزة للتقديم .

بقلاوة تركية باردة

البقلاوة الباردة من الحلويات المشهورة في تركيا وهي عبارة عن بقلاوة بحشوة الفستق أو الجوز وصوص من الشيرة والحليب وتزين بالكاكاو وبودرة الحليب وتقدم باردة.

المكونات

مغلف عجينة بقلاوة.

150 غرام زبد.

¼ كوب زيت.

لسقي البقلاوة

2 كوب سكر.

كوب ماء.

2 كوب حليب.

لتحضير الحشوة

فستق أو جوز مفروم خشن.

للتزيين

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

طريقة التحضير

- نحضر القطر فنضع السكر والماء في وعاء ونحرك وعندما يغلي نتركه 5 دقائق على النار، ثم نضعه جانبًا.

نسيح الزبد على نار هادئة، ثم نطفئ النار ونضيف الزيت ونحرك جيدًا.

- ندهن صينية البقلاوة بالزبد المذاب، ثم نبدأ بوضع طبقات عجينة البقلاوة مع دهن كل منها بمزيج الزيت والزبد.

- نضع الحشوة، ثم نعيد وضع طبقات من العجينة مع دهنها بالزبد، ثم نضع الطبقة الأخيرة وندهنها جيدًا.

نقطع البقلاوة، ثم نضعها في الفرن على حرارة 170 حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الأسفل والأعلى أي لنحو ساعة حسب نوع الفرن.

- بعد أن بردت الشيرة نضيف الحليب ونحرك جيدًا.

نخرج البقلاوة ونتركها جانبا لنحو عشر دقائق، ثم نصب فوقها مزيج الشيرة والحليب ونتركها ترتاح ساعة.

- نخلط بودرة الحليب والكاكاو وننخلها فوق البقلاوة، ثم نضعها في البراد حتى تبرد تماما ونزينها بالفستق ونقدمها.

سلطة حمص

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