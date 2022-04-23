بيكاتا ولسان عصفور بالجزر على مائدتك 23 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

إليكِ هذه المجموعة المتنوعة من الوجبات اللذيذة، التي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان الكريم.

لسان عصفور بالجزر

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حساء لسان العصفور مع الجزر لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات بسيطة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

250 غرامًا من لسان العصفور.

ثمرة جزر مفرومة.

شوربة دجاج.

ورق لوري.

حبهان.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- حمري لسان العصفور في زيت ساخن على نار متوسطة.

- وضعي الجزر والحبهان وورق اللورى والملح والفلفل على لسان العصفور وقلبي ثم ضعي الشوربة تدريجيًّا وقلبي، ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.



بيكاتا بالمشروم

البيكاتا بالمشروم من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكثير. نقدم إليك اليوم طريقة جديدة وسريعة لتحضيرها، تعرفي إليها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 شرائح لحم بتلو رقيقة.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

2 كوب دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 كوب مشروم مقطع شرائح.

حبة بصل مقطعة شرائح.

5 ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

4 أكواب مرق لحم.

2/1 كوب كريمة لباني.

طريقة التحضير

- نحضر شرائح اللحم ونتبلها برش الملح والفلفل الأسود.

نقلب شرائح اللحم في الدقيق الأبيض حتى تتغطى من جميع الجوانب.

- نحضر مقلاة، ونضع فيها زيت الزيتون، ونترك المقلاة على النار حتى يسخن الزيت.

- نضع شرائح اللحم في الزيت، ونقلبها لمدة 3 دقائق لكل جانب حتى تنضج، ثم نرفعها من الزيت على مناديل مطبخ.

- نضع شرائح المشروم في نفس المقلاة، ونقلبها في الزيت لمدة 5 دقائق حتى تتشوح، ثم نرفعها من الزيت.

- نضع شرائح البصل في نفس المقلاة، ونقلبها في الزيت لمدة دقيقتين حتى تتشوح ويصبح لونها ذهبيًا.

- نضيف لشرائح البصل 5 ملاعق دقيق ومرق اللحم والكريمة اللباني، ونقلب حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

- نضيف شرائح المشروم مرة أخرى للمقلاة مع خيط البصل والكريمة اللباني، ونقلب حتى يختلط المشروم مع باقي المكونات.

- نضيف شرائح اللحم مرة أخرى للمقلاة، ونترك البيكاتا بالمشروم على النار لدقائق حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.



ليزي كيك

الليزي كيك من الحلويات الشهية وسهلة التحضير ويقبل عليها الجميع، تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضيرها دون فرن، وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

1/4 كوب سكر أبيض.

2 ملعقة فانيليا.

4 صفار بيضة.

250 غرام زبد.

10 ملاعق قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).

2 كيس بسكويت.

كوب ماء ساخن.

3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.

200 غرام شوكولاتة دارك.

5 حبات فراولة فريش.

طريقة التحضير

- احضري بولة وذوبي القهوة سريعة التحضير في كوب من الماء الساخن وقلبي من أجل الذوبان.

- احضري وعاءً مملوءًا بالماء لمنتصفه وضعيه على النار، ثم ضعي بولة أخرى فوقها لتصبح حمامًا مائيًّا، لكن انتبهي ألا تلمس البولة سطح الماء.

- ذوبي الزبد والسكر وقلبي حتى يذوب الزبد والسكر، ثم ضعي الشوكولاتة الداكنة لتذوب هي الأخرى، وارفعي الوعاء من على النار ثم ضعي صفار البيض والفانيليا وقلبي وذلك حتى لا يتم طهو البيض.

- قلبي للحصول على قوام كريمي سميك وناعم ومتجانس. احضري قالبًا مستطيلًا وضعي به ورق زبدة، ثم ضعي طبقة من الحشو داخله.

- غطسي حبات البسكويت في القهوة سريعة الذوبان وضعي طبقة منها فوق الحشو. كرري عملية وضع الحشو والبسكويت بالتبادل حتى انتهاء كمية الخليط والبسكويت.

- ضعي القالب في الثلاجة لمدة 24 ساعة ليتماسك. قدميه مع رشة من الكاكاو البودرة، وقطعي الفراولة الطازجة على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

بيكاتا بالمشروم

حساء لسان عصفور بالشعرية

ليزي كيك