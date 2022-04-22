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برغر وسلطة بطاطا على مائدتك 22 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 12:09 مساء
برغر وسلطة بطاطا على مائدتك 22 رمضان
ليزي كيك وبرغر وسلطة بطاطا (بوابة الوسط)
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إليكِ هذه المجموعة المتنوعة من الوجبات اللذيذة، التي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان الكريم.

سلطة بطاطا وليمون
تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة البطاطا الشهية مع الليمون لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي في خطوات بسيطة وذلك وفقًا لموقع «فوكس فاشون».

المكونات
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.
4 حبات بطاطا مسلوقة و مقشرة.
2 حبة بصل أخضر مفروم وناعم.
بصلة مقطعة لشرائح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- تقطع البطاطا المسلوقة إلى مكعبات متوسطة الحجم، ونضعها في صحن التقديم، ونضيف إليها البصل الأخضر والعادي ونقلب المكونات جيدًا .
- في طبق صغير نضيف الليمون والملح والزيت والفلفل الأسود، ونقلب جيدًا، ثم نسكب المزيج على السلطة وتصبح جاهزة للتقديم.

برغر قليل السعرات
نقدِّم إليكِ طريقة تحضير برغر منزلي صحي دون دهون لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
500 غرام من اللحم المفروم الخالي من الدهن.
فصان من الثوم المهروس.
ملح.
فلفل أسود.
ملعقتان من زيت الزيتون.
ثمرة طماطم، مقطعة إلى شرائح.
ورقة خس.
بصلة مقطعة إلى شرائح.
5 ثمرات من الفطر.
1/4 ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي المشوي.
1/4 ثمرة من الفلفل الأحمر الرومي المشوي.
1/4 ثمرة من الفلفل الأصفر الرومي المشوي.
خبز برغر.

طريقة التحضير
- يخلط اللحم المفروم مع الثوم والملح والفلفل ويُشكَّل الخليط على شكل قرصين.
- تُسخن مقلاة ويوضع فيها زيت الزيتون، ثم يوضع قرصا البرغر ويُطهيان إلى أن يصبح لونهما بنيًّا داكنًا.
- تخفض درجة الحرارة ويستمر في طهي البرغر إلى أن ينضج ويُشوح الفطر في مقلاة صغيرة الحجم مدهونة بالزيت.
- يُرفع الفطر من المقلاة، ثم يوضع خبز البرغر ويحمص في المقلاة نفسها ويرص الخس والطماطم والبصل في الخبز، ثم يوضع البرغر وفوقه الفطر ويصبح جاهزًا للتقديم.

ليزي كيك
الليزي كيك من الحلويات الشهية وسهلة التحضير ويقبل عليها الجميع، تعرَّفي معنا على طريقة تحضيرها دون فرن، وفقًا لموقع «احكي».

المكونات
1/4 كوب سكر أبيض.
2 ملعقة فانيليا.
4 صفار بيضة.
250 غرام زبد
10 ملاعق قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).
2 كيس بسكويت.
كوب ماء ساخن.
3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.
200 غرام شوكولاتة دارك.
5 حبات فراولة فريش.

طريقة التحضير
- احضري بولة وذوبي القهوة سريعة التحضير في كوب من الماء الساخن وقلبي من أجل الذوبان.
- احضري وعاءً مملوءًا بالماء لمنتصفه وضعيه على النار، ثم ضعي بولة أخرى فوقها لتصبح حمامًا مائيًّا، لكن انتبهي ألا تلمس البولة سطح الماء.
- ذوبي الزبد والسكر وقلبي حتى يذوب الزبد والسكر، ثم ضعي الشوكولاتة الداكنة لتذوب هي الأخرى، وارفعي الوعاء من على النار ثم ضعي صفار البيض والفانيليا وقلبي وذلك حتى لا يتم طهو البيض.
- قلبي للحصول على قوام كريمي سميك وناعم ومتجانس. احضري قالبًا مستطيلًا وضعي به ورق زبدة، ثم ضعي طبقة من الحشو داخله.
- غطسي حبات البسكويت في القهوة سريعة الذوبان وضعي طبقة منها فوق الحشو. كرري عملية وضع الحشو والبسكويت بالتبادل حتى انتهاء كمية الخليط والبسكويت.
- ضعي القالب في الثلاجة لمدة 24 ساعة ليتماسك. قدميه مع رشة من الكاكاو البودرة، وقطعي الفراولة الطازجة على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

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