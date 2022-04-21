ملفوف وكباب حلة على مائدتك 21 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

وجبات شهية لتحضري منها طعام أسرتكِ في اليوم الحادي والعشرين من رمضان.

نقدم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الحادي والعشرين من أيام شهر رمضان الكريم، تعرفي إليها معنا.

حساء الملفوف

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الملفوف «الكرنب» الشهي لتعديه في مطبخكِ بطريقة سهلة وسريعة وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي، الذي يعمل على إنقاص الوزن أيضا تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «وصفات الطبخ العربية».

المكونات

ثمرة ملفوف «كرنب».

ثمرة جزر.

حزمة سلق.

حبات صغيرة بصل.

ثلاث حبات طماطم.

طريقة التحضير

- يتم تقطيع جميع المكونات إلى مكعبات صغيرة وتوضع في القدر المجهز ويضاف الماء ثم يترك القدر على النار حتى الغليان لمدة 30 دقيقة، ثم تتبل الشوربة بالتوابل جيدا ويصبح جاهزا للتقديم.

محشي الملفوف على الطريقة اللبنانية

يشتهر المطبخ اللبناني بأشهى المأكولات وألذها، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير محشي الملفوف باللحم والخضراوات، تعلمي معنا وحضري في مطبخك.

المكونات

ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد».

150 غراما من الأرز ينقع بالماء لمدة نصف ساعة ثم يصفى.

حبة متوسطة الحجم من البصل مفروم فرما ناعما.

حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة.

كوب ونصف معدنوس مفروم.

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون.

3 ملاعق طعام من النعناع الطازج٬ المفروم.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كوب عصير ليمون.

500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك.

3 مكعبات من مرقة دجاج.

5 أكواب من الماء المغلي.

ملعقة من النعناع المجفف.

طريقة التحضير

- تُسلق أوراق الملفوف لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح قابلة للطي تصفى وينزع الضلع الموجود من الوسط كل ورقة توضع جانبا.

- يخلط البصل المفروم والطماطم والمعدنوس وزيت الزيتون والنعناع الطازج المفروم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود والأرز وعصير الليمون في وعاءٍ للخلط.

- توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف كل من أوراق الملفوف ويطوى الطرفان الخارجيان باتجاه الوسط وتلف الورقة.

- تنسق شرائح ستيك لحم البقر في قدر كبير، تنسق لفائف الملفوف الواحدة إلى جانب الأخرى مع جهة الحاشية نحو الأسفل فوق شرائح اللحم.

- تُذوب مكعبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل في الماء المغلي وتُسكب فوق لفائف الملفوف، يوضع طبق فوقها وترص وتغلى على نار خفيفة لمدة ساعة و30 دقيقة ويصبح جاهزا للتقديم.

كباب حلة حار

تعرفي معنا إلى طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصرى، حسب «شملولة».

المكونات

كيلو لحم، مكعبات.

5 ثمرات بصل مقطعة.

2 فص ثوم مهروس.

قرن فلفل أخضر حار مفروم.

1/2 كوب كبير شوربة لحم.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.

- نضع اللحم في الزيت ويقلب حتى يتغير لونه ثم تضاف حلقات البصل والثوم والفلفل الحار.

- تتبل مكعبات اللحم بالملح والفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة ونقلب مرة أخرى.

- يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم.

جيلي بالكريمة

نُقدم إليكِ طريقة تحضير جيلي بالكريمة بسعرات حرارية أقل.

المكونات

علبة جيلي لايت.

كوبا ماء.

نصف كوب توت بري للزينة.

أربع ملاعق كبيرة كريمة مخفوقة قليل الدسم.

طريقة التحضير

- ضعي كوبا من الماء على حرارة متوسطة حتى يغلي.

- أضيفي ظرف الجيلي وحركي جيدا حتى يذوب تماما.

- اسكبي كوبا من الماء البارد فوق المكونات واخلطي من جديد.

- وزعي الجيلي بالتساوي على أربع كاسات تقديم واتركيها حتى تبرد على حرارة الغرفة.

- أدخلي الكاسات الثلاجة حتى تبرد.

- قبل التقديم، زيني وجه كل كأس بملعقة من الكريمة المخفوقة وبعض حبات التوت.

حساء الملفوف (الإنترنت)

محشي الملفوف على الطريقة اللبنانية (الإنترنت)

كباب حلة حار (الإنترنت)

جيلي بالكريمة (الإنترنت)