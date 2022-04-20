بط بالمكسرات ومولتن كيك على مائدتك 20 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم العشرين من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

حساء المشروم بالشعرية

تعرفي معنا على طريقة إعداد حساءٍ مغذٍ و يساعد على التدفئة خلال طقس الشتاء البارد وهو حساء المشروم بالشعرية تعرفي على طريقة إعداده معنا و حضريه في مطبخك وفقاً لموقع «شملولة».

المكونات

400 غرام شعرية

نصف كيلو مشروم شرائح

2 حبة بصل شرائح

كوب ونصف شوربة دجاج

كوب حليب

ربع كوب كريمة طهي

50 غرام زبدة

ملح

فلفل أسود مطحون

ماء للسلق

طريقة التحضير

- نسلق الشعرية في ماء وفير لمدة 10 دقائق وحتى تنضج، ثم نصفيها من الماء ونضع الزبد في وعاء على النار حتى تسخن، ثم نضع فيها البصل وثلاثة أرباع كمية المشروم.

- نقلبها جيدًا حتى يتشوحوا، ثم نتبلها بالملح والفلفل الأسود ، نضيف إلى خليط البصل الشوربة والحليب، ونقلبها جيدًا.

- نترك الخليط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، ثم نرفعه جانبًا ليهدأ في تلك الأثناء نشوح باقي كمية المشروم في قليل من الزبد، ونضعها جانبًا.

- نضع خليط الشوربة في الخلاط، ونخفقه جيدًا لينعم، ويمكن عمل هذه الخطوة بالهاند بلندر.

- نعيد الشوربة إلى الوعاء مرة أخرى، ونضيف إليها المشروم المتشوح والشعرية المسلوقة، ونقلبها جيدًا.

- نضعها على النار مرة أخرى لمدة 5 دقائق حتى تسخن وتصبح جاهزة للتقديم.



بط بالأرز والمكسرات

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير البط بحشوة الأرز الشهية وأعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

بطة.

كوب أرز بسمتي.

كاري.

زبيب ومكسرات، حسب الرغبة.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

ورق لوري.

بصلة مقطعة.

ملعقتان كبيرتان زبد.

طريقة التحضير

- سخني الزبد في إناء على نار متوسطة، ثم ضعي البصل في الزيت الساخن، ثم ضعي الكاري والزبيب والمكسرات واخفقي باستمرار.

- ضعي الأرز على البصل والزبيب وقلبي حتى يتحمص الأرز قليلاً وضعي ماءً يغلي على النار ثم ضعي به الملح والفلفل وورق اللوري.

- قومي بغسل البطة بالملح والدقيق جيدًا، ثم قومي بحشوها بمزيج الأرز والمكسرات وخيطيها من أسفل جيدًا حتى لا يخرج الحشو منها.

- ضعي البط في الماء المغلي، ثم اتركيها لمدة 120 دقيقة حتى تنضج، ثم ضعيها في الفرن لتأخذ اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

مولتن كيك

نقدم إليك طريقة تحضير كيكة المولتن كيك الشهية في وقت قليل لا يتعدى ال 15 دقيقة وبطريقة سهلة وفقًا لموقع «شملولة» تعلميها معنا.

المكونات

2 مكعب شوكولاتة

10 ملعقة كبير زبدة

1/2 كوب كبير دقيق أبيض

كوب ونصف كبير سكر بودرة

3 بيضات صغيرة الحجم

3 صفار بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال

6 قوالب كيك متوسط الحجم

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتدهن قوالب الكيك بالقليل من الزيت.

- في بولة قابلة للاستخدام في المايكروويف توضع الشيكولاتة والزبد ثم توضع في المايكروويف ويترك ليسيح.

- يضاف الدقيق والسكر على مزيج الشوكولاتة والزبد ثم يضاف البيض وصفار البيض ويقلب جيدًا حتى يتماسك الخليط.

- توضع الفانيليا وعصير البرتقال على مزيج الدقيق والشوكولاتة ويقلب جيدًا.

- يوزع مزيج الدقيق والشوكولاتة على قوالب الكيك بالتساوي.

- توضع قوالب الكيك في الفرن وتترك لمدة 15 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

بط بالمكسرات (الإنترنت)

حساء المشروم بالشعرية (الإنترنت)

مولتن كيك (الإنترنت)