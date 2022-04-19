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كنافة بالمانجو ومدفون الدجاج على مائدتك 19 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 12:00 مساء
كنافة بالمانجو ومدفون الدجاج على مائدتك 19 رمضان
حساء الدجاج والشعرية وكنافة ومدفون الدجاج (بوابة الوسط)
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إليك عزيزتي نقدم هذه المجموعة الرائعة من الوجبات اللذيذة، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان الكريم.

حساء الدجاج والشعرية
نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حساء شهي ومغذي ويعد وجبة كاملة تحتوي على بروتين ونشويات وهو حساء الدجاج بالشعرية.. تعرَّفي معنا على طريقة تحضيره وأعديه بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
50 غرام شعيرية.
قطعة صدر دجاج مسحب مقطع مكعبات.
ثمرة بطاطا مقطعة مكعبات.
ثمرة جزر مقطعة مكعبات.
ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبروش.
فص ثوم مهروس.
4 أكواب مرق دجاج.
2 ملعقة صغيرة صويا صوص.

طريقة تحضير
- نضع مرق الدجاج على النار، نضيف له الدجاج المقطع والثوم والزنجبيل، ونترك المكونات على درجة حرارة عالية حتى تغلي.
- نخفف درجة الحرارة، ونترك المكونات لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.
- نرفع الدجاج من المرق، ونقوم بتفتيته بواسطة الشوكة، ونعيده إلى المرق. نضيف الجزر والبطاطا إلى المرق، ونتركها على النار نحو10 دقائق.
- نضيف الصويا والصوص والشعيرية، ونترك المكونات حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

مدفون الدجاج
تعرَّفي معنا على طريقة تحضير مدفون الدجاج الشهي، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
دجاجة مقطعة.
ثمرتا بطاطا.
كوب حليب زبادي.
بصلة.
4 فصوص ثوم.
3 ملاعق زيت.
ثمرتا طماطم.
ملعقة معجون الطماطم.
كزبرة.
ملح.
فلفل أسود.
بهارات مشكلة.
كمون.
كوبا أرز بسمتي.
كوب ونصف معكرونة.
زعفران .
ربع كوب ماء الورد.

طريقة التحضير
- ضعي الدجاج في قدر واسع على نار متوسطة وأضيفي البطاطا وكوب الحليب الزبادي والزيت، وقلبي.
- أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق، وضعي عصير الطماطم ومعجون الطماطم فوق الدجاج.
- أضيفي البهار المشكل والفلفل الأسود والملح والكمون والكزبرة وقلبي حتى تختلط المكونات معًا.
- غطي القدر واتركيه لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج، وأضيفي الأرز المسلوق.
- كسري المعكرونة قليلاً وأضيفيها فوق الأرز والدجاج.
- اخلطي الزعفران مع ماء الورد وأضيفي المزيج فوق الأرز والدجاج والمكرونة وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

كنافة بالمانجو
أصبحت الكنافة بالمانجو خلال السنوات الأخيرة من أشهر الحلويات والأكثر طلبًا خلال شهر رمضان، إليكِ طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
1/2 كيلو كنافة.
4 ملاعق كبيرة زبد.
1/2 كوب سكر.
500 غرام من المانجو المجمد والمقطع مكعبات.

مقادير الكريمة
كوبا لبن.
بيضة.
نصف كوب سكر.
3 ملاعق دقيق.
ربع كيلو كريمة لباني.

طريقة التحضير
- فى إناء أضيفى اللبن إلى البيض والدقيق وقلبيها جيدًا ثم ارفعى المقدار على النار وقلبيه جيدًا حتى يصبح المزيج غليظ القوام واتركيه ليبرد.
- اخفقى الكريمة اللباني حتى تتماسك ثم أضيفيها للمزيج، افردى الكنافة وافركيها بالزبد والسكر جيدًا حتى تتشربهما، ولا تنسي تسخين الفرن حتى تنتهي من تحضير الكنافة.
- أحضرى صينيتين متماثلتى الحجم وادهنيهما بالزبد، ثم قسمى الكنافة إلى جزأين متساويين وافردي كل نصف في صينية ثم أدخليهما الفرن.
- عندما يتغير لون الكنافة إلى الذهبي أخرجي الصينيتين من الفرن ثم أضيفي لهما العسل الخاص بالحلويات.
- نترك الكنافة لتبرد وعند التقديم تقلب الصينية الأولى في طبق التقديم وتزين بالكريمة مع رص قطع المانجو.
- نضيف الكنافة المجهزة بالصينية الثانية فوق الأولى بحرص شديد ثم نزينها بالكريمة والمانجو على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

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