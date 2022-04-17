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بطاطا مبطنة ولحم بالهريسة على مائدتك 17 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 12:03 مساء
بطاطا مبطنة ولحم بالهريسة على مائدتك 17 رمضان
وجبات شهية يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السابع عشر من رمضان
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إليكِ هذه المجموعة المتنوعة من الوجبات الشهية، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السابع عشر من أيام شهر رمضان الكريم.

حساء البصل الحار
تعرفي معنا إلى طريقة تحضير حساء البصل الحار مع الجبن لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو بصل شرائح
2 ملعقة كبيرة جبن شيدر مبشور
فلفل حار مقطع أو مفروم
3 ملاعق كبيرة زيت ذرة
3 فصوص ثوم مفروم
3 ملاعق كبيرة دقيق
7 أكواب ماء
ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة ضعي زيت يسخن وضعي الثوم والبصل في الزيت الساخن وقلبي حتى يصبح المزيج ذهبي اللون.
- أضيفي الدقيق والكمون والملح والفلفل والماء إلى مزيج البصل وقلبي برفق حتى يصبح سميك القوام.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180درجة مئوية وضعي الجبن والفلفل الحار على الشوربة وقلبي برفق ثم ضعيها في طاجن وضعيها الفرن حتى تسخن ويذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.

البطاطا مبطنة
البطاطا المبطنة من الأكلات الليبية الشهيرة.. نقدم إليك اليوم طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة لتعديها على مائدتك في رمضان، وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» في موقع «فيسبوك».
المكونات
300 غرام لحم مفروم
معدنوس
بصلة
بيضتان
خبز مرحي «بقسماط»
كمون حوت
نصف ملعقة فلفل أسود
ربع ملعقة قرفة
نصف ملعقة زنجبيل
بطاطا حجم كبير

طريقة التحضير
- تخلط المقادير مع بعض ما عدا البطاطا، تقطع البطاطا حلقات ويوضع بها الحشو.
- تغطى بقطعة أخرى من البطاطا، وتصبح مثل الساندوتش (الحشو في المنتصف) تغطس في البيض المخفوق، ثم تغطى الجوانب بالخبز المطحون تقلى في زيت حار وغزير، وعند النضج، ترفع من النار، وتوضع على ورق امتصاص الزيوت، ثم توضع في الفرن منخفضة حتى يكتمل نضوجها من الداخل وتصبح جاهزة للتقديم.

لحم بالهريسة
ذوقي طعم طبق سوتيه اللحم بصوص الهريسة من المطبخ الليبي، بطريقة سهلة وبسيطة.
المكونات
نصف كيلو لحم مقطع شرائح رفيعة
2 بصلة مفرومة
كوب ماء ساخن
4 فصوص ثوم مهروسة
ملح
ملعقة كركم صغيرة
2 ملعقة كبيرة صوص هريسة
ملعقة كبيرة بردقوش مطحون
ثمرة فلفل رومي أحمر مقطع شرائح
2 ملعقة كبيرة سمن
البردقوش

طريقة التحضير
- يحمر البصل واللحم ويقلب جيدًا في إناء على نار متوسطة الحرارة حتى يقترب من النضج.
- يضاف إليه صوص الهريسة والكركم والفلفل المقطع والبردقوش والملح وكوب ماء ساخن.
- يمكن إضافة ملعقة كريمة لباني حتى ينضج.

موس الفراولة والزبادي
نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى شهية وخفيفة وسهلة التحضير وهي موس الفراولة مع الحليب الزبادي، لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وفقًا لوقع «شملولة».
المكونات
50 غرامًا زبد
250 غرامًا بسكويت
كوبا كريمة
2 ملعقة كبيرة سكر
360 غرام زبادي بنكهة الفراولة
نصف كوب عصير فراولة طازج
2 باكيت جيلي
نصف كوب ماء ساخن
المزيد من الكريمة والفراولة للتزيين

طريقة التحضير
- ضعي البسكويت والزبد معًا في محضر الطعام حتى يختلطا، ثم ضعيهما في طبق التقديم واخفقي الكريمة مع السكر.
- ذوبي الجيلي في الماء الساخن واهرسي الفراولة على الخلاط.
- اخلطي الكريمة مع اللبن الزبادي والجيلي والفراولة المعصورة وضعيها فوق البسكويت.
- برديها لمدة أربع ساعات على الأقل ثم زينيها بمزيد من الكريمة المخفوقة ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

حساء البصل الحار
حساء البصل الحار
لحم بالهريسة
لحم بالهريسة
البطاطا مبطنة
البطاطا مبطنة
موس الفراولة والزبادي
موس الفراولة والزبادي
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