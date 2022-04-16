كسكسي بالبصلة وسلطة فريكة على مائدتك 16 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

إليكِ هذه المجموعة المتنوعة من الوجبات الشهية، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان الكريم.

حساء بالقديد

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير الحساء بالقديد وقدميه على مائدتكِ في ر مضان، وذلك وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على موقع «فيسبوك».

المكونات

لحم مقدد

كسبرة خضراء

ثوم مفروم

ثمرة طماطم مقطعة قطعًا صغيرة

فلفل

بهارات مشكِّلة

ملح

قليل من الزيت

قليل من حبيبات الحلبة

قليل من الحمص

ملعقة معجون الطماطم

ملعقة إكليل الجبل

زعتر بري



طريقة التحضير

- نخلط جميع المقادير مع بعض ونضعها على النار حتى تنضج تتسبك ثم نضيف كوبي ماء ونتركها على حرارة هادئة لمدة نصف ساعة ثم نضيف إليها كوبي ماء، ونجهز ملعقتي دقيق في نصف كوب ماء ونخلطها جيدًا ثم نضيف خليط الدقيق إلى مرقة الحساء ونتركها على النار عشر دقائق ثم نضيف للحساء حبقًا ناشفًا «ريحان» ونعناعًا ناشفًا ونحرك الحساء ثم نسكبه ونُقدِّمه ساخنًا.



كسكسي بالبصلة

الكسكسي من الأكلات الشهيرة في بلاد المغرب العربي، لذلك اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير الكسكسي بالبصلة لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» «فيسبوك».

المكونات

كيلو بصل مقطع شرائح

150 غرام حمص منقوع لمدة ليلة

كوبان مياه

نصف كوب زيت

كيلو لحم

بهارات «حسب الرغبة»

ملح وفلفل

ملعقتان ونصف معجون طماطم

قرفة

نصف كيلو كسكسي جاهز

طريقة التحضير

- نضع المقادير السابقة في (الكسكاس) وهو عبارة عن حلة بها ثقوب موضوعة فوق حلة أخرى بها ماء، (أي على البخار) بحيث نضع الحمص ثم البصل ويترك على البخار حتى ينضح البصل ثم يوضع في حلة أخرى.

ويترك جانبًا لتحضير المرق.

- نضع الزيت والبصل واللحم ومعجون الطماطم وملعقة صغيرة شطة وكوبين من المياه الفاترة ينضج اللحم يطهى في حلة البخار التي استعملت للبصل.

- نخلط الكسكسي الجاهز مع كوب مياه و3 ملاعق زيت حتى لا يلتصق ثم يوضع في الكسكاس، بعد أن ينضج نضعه في صحن عميق يخلط مع ملعقتين سمن ويترك جانبًا.

- نأخذ كمية من المرق ونضيفه على البصل السابق مع ملعقة صغيرة قرفة وقليل من الفلفل الأسود ويسخن على النار حتى يختلط البصل مع المرقة.

- نأخذ جزءًا من المرقة أيضًا ونضعه على الكسكي ويخلط جيدًا حتى يصبح لونه أحمر ثم يوزع البصل على السطح وقطع اللحم، ويمكنك تزيينه بالحمص ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.



سلطة فريكة

سلطة الفريكة من السلطات الشهية والمغذية التي تقدَّم في بلاد الشام والمغرب العربي، تعرَّفي إلى طريقة تقديمها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب فريك مسلوق

كوب فلفل ملون

معدنوس

دبس رمان

عصير ليمون

خل

ملح

زيت الزيتون

طريقة التحضير

نضع الفريك بطبق وتخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، ونضيفها على الفريك وتخلط قليلاً، ثم تسكب بطبق التقديم.



قطايف بالشوكولاتة

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى القطايف بحشوة الشوكولاتة لتعديها في مطبخكِ، وتقدميها على مائدتكِ في رمضان، تعرَّفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

12 قطعة قطايف (حسب العدد)

كوبا سكر

ربع كوب عسل

كوب ماء

عود قرفة

حبتا حبهان

قشر نصف برتقالة

12 لوحًا من الشوكولاتة الداكنة الناعمة (مقطعة)

كوب كريمة الخفق

زيت للقلي

طريقة التحضير

- يوضع السكر والعسل والماء والقرفة والحبهان وقشر البرتقال في قدر ويغلى الخليط، ثم يترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق، وبعدها يترك ليبرد.

- يغلى الحليب، يصب الحليب على الشوكولاتة ويترك إلى أن تذوب ويترك الخليط ليبرد، ثم يوضع في الثلاجة ليجمد.

- يشكل على أشكال بيضاوية وتوضع كل قطعة في منتصف كل حبة قطايف.

- تطوى القطايف وتغلق الجوانب بالضغط عليها بالأصابع، ثم توضع في المجمد.

- تقلى القطايف في زيت غزير ثم تغمس في القطر وتصبح جاهزة للتقديم.

كسكسي بالبصلة

سلطة فريكة

حساء قديد

قطايف بالشوكولاتة