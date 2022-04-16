Atwasat

كسكسي بالبصلة وسلطة فريكة على مائدتك 16 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 12:02 مساء
كسكسي بالبصلة وسلطة فريكة على مائدتك 16 رمضان
وجبات شهية يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السادس عشر من رمضان
alwasat radio

إليكِ هذه المجموعة المتنوعة من الوجبات الشهية، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان الكريم.

حساء بالقديد
تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير الحساء بالقديد وقدميه على مائدتكِ في ر مضان، وذلك وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على موقع «فيسبوك».
المكونات
لحم مقدد
كسبرة خضراء
ثوم مفروم
ثمرة طماطم مقطعة قطعًا صغيرة
فلفل
بهارات مشكِّلة
ملح
قليل من الزيت
قليل من حبيبات الحلبة
قليل من الحمص
ملعقة معجون الطماطم
ملعقة إكليل الجبل
زعتر بري

طريقة التحضير
- نخلط جميع المقادير مع بعض ونضعها على النار حتى تنضج تتسبك ثم نضيف كوبي ماء ونتركها على حرارة هادئة لمدة نصف ساعة ثم نضيف إليها كوبي ماء، ونجهز ملعقتي دقيق في نصف كوب ماء ونخلطها جيدًا ثم نضيف خليط الدقيق إلى مرقة الحساء ونتركها على النار عشر دقائق ثم نضيف للحساء حبقًا ناشفًا «ريحان» ونعناعًا ناشفًا ونحرك الحساء ثم نسكبه ونُقدِّمه ساخنًا.

كسكسي بالبصلة
الكسكسي من الأكلات الشهيرة في بلاد المغرب العربي، لذلك اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير الكسكسي بالبصلة لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» «فيسبوك».
المكونات
كيلو بصل مقطع شرائح
150 غرام حمص منقوع لمدة ليلة
كوبان مياه
نصف كوب زيت
كيلو لحم
بهارات «حسب الرغبة»
ملح وفلفل
ملعقتان ونصف معجون طماطم
قرفة
نصف كيلو كسكسي جاهز
طريقة التحضير
- نضع المقادير السابقة في (الكسكاس) وهو عبارة عن حلة بها ثقوب موضوعة فوق حلة أخرى بها ماء، (أي على البخار) بحيث نضع الحمص ثم البصل ويترك على البخار حتى ينضح البصل ثم يوضع في حلة أخرى.
ويترك جانبًا لتحضير المرق.
- نضع الزيت والبصل واللحم ومعجون الطماطم وملعقة صغيرة شطة وكوبين من المياه الفاترة ينضج اللحم يطهى في حلة البخار التي استعملت للبصل.
- نخلط الكسكسي الجاهز مع كوب مياه و3 ملاعق زيت حتى لا يلتصق ثم يوضع في الكسكاس، بعد أن ينضج نضعه في صحن عميق يخلط مع ملعقتين سمن ويترك جانبًا.
- نأخذ كمية من المرق ونضيفه على البصل السابق مع ملعقة صغيرة قرفة وقليل من الفلفل الأسود ويسخن على النار حتى يختلط البصل مع المرقة.
- نأخذ جزءًا من المرقة أيضًا ونضعه على الكسكي ويخلط جيدًا حتى يصبح لونه أحمر ثم يوزع البصل على السطح وقطع اللحم، ويمكنك تزيينه بالحمص ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

سلطة فريكة
سلطة الفريكة من السلطات الشهية والمغذية التي تقدَّم في بلاد الشام والمغرب العربي، تعرَّفي إلى طريقة تقديمها معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوب فريك مسلوق
كوب فلفل ملون
معدنوس
دبس رمان
عصير ليمون
خل
ملح
زيت الزيتون
طريقة التحضير
نضع الفريك بطبق وتخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، ونضيفها على الفريك وتخلط قليلاً، ثم تسكب بطبق التقديم.

قطايف بالشوكولاتة
نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى القطايف بحشوة الشوكولاتة لتعديها في مطبخكِ، وتقدميها على مائدتكِ في رمضان، تعرَّفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
12 قطعة قطايف (حسب العدد)
كوبا سكر
ربع كوب عسل
كوب ماء
عود قرفة
حبتا حبهان
قشر نصف برتقالة
12 لوحًا من الشوكولاتة الداكنة الناعمة (مقطعة)
كوب كريمة الخفق
زيت للقلي

طريقة التحضير
- يوضع السكر والعسل والماء والقرفة والحبهان وقشر البرتقال في قدر ويغلى الخليط، ثم يترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق، وبعدها يترك ليبرد.
- يغلى الحليب، يصب الحليب على الشوكولاتة ويترك إلى أن تذوب ويترك الخليط ليبرد، ثم يوضع في الثلاجة ليجمد.
- يشكل على أشكال بيضاوية وتوضع كل قطعة في منتصف كل حبة قطايف.
- تطوى القطايف وتغلق الجوانب بالضغط عليها بالأصابع، ثم توضع في المجمد.
- تقلى القطايف في زيت غزير ثم تغمس في القطر وتصبح جاهزة للتقديم.

كسكسي بالبصلة
كسكسي بالبصلة
سلطة فريكة
سلطة فريكة
حساء قديد
حساء قديد
قطايف بالشوكولاتة
قطايف بالشوكولاتة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري الممتاز.. السبت

مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري ...
غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس

غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
لحم بالموزاريلا وسلطة ساخنة على مائدتك 15 رمضان

لحم بالموزاريلا وسلطة ساخنة على مائدتك 15 رمضان
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق

شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية

الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»

بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)

إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)
دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان

دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش

سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش
رحلة يومية لـ«مصر للطيران» بين القاهرة وبنغازي بدءا من الإثنين

رحلة يومية لـ«مصر للطيران» بين القاهرة وبنغازي بدءا من الإثنين
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاورما وكعكة الجيلي بالأناناس في تاسع أيام رمضان
شاورما وكعكة الجيلي بالأناناس في تاسع أيام رمضان
كوردن بلو وتبولة على مائدتك في عاشر أيام رمضان
كوردن بلو وتبولة على مائدتك في عاشر أيام رمضان
بامية وقطايف بالقشدة على مائدتك 11 رمضان
بامية وقطايف بالقشدة على مائدتك 11 رمضان
ملفوف وستيك لحم على مائدتك في 12 رمضان
ملفوف وستيك لحم على مائدتك في 12 رمضان
شوربة البطاطس بالشوفان لتقديمها في رمضان
شوربة البطاطس بالشوفان لتقديمها في رمضان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سلطة الحمص الشهية
سلطة الحمص الشهية...
حضري عجينة العشر دقائق
حضري عجينة العشر دقائق...
سمبوسة التوست
سمبوسة التوست...
المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان
المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان...
4 مكونات ضرورية لتحضير الأكلات السريعة
4 مكونات ضرورية لتحضير الأكلات السريعة...
المزيد
كسكسي بالبصلة وسلطة فريكة على مائدتك 16 رمضان
كسكسي بالبصلة وسلطة فريكة على مائدتك 16 رمضان...
لحم بالموزاريلا وسلطة ساخنة على مائدتك 15 رمضان
لحم بالموزاريلا وسلطة ساخنة على مائدتك 15 رمضان...
دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان
دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان...
شوربة البطاطس بالشوفان لتقديمها في رمضان
شوربة البطاطس بالشوفان لتقديمها في رمضان...
ملفوف وستيك لحم على مائدتك في 12 رمضان
ملفوف وستيك لحم على مائدتك في 12 رمضان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط