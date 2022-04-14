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دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 01:35 مساء
دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان
وجبة الدجاج بالثوم من الوجبات سريعة التحضير (الإنترنت)
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الدجاج أحد أهم الأطباق الحاضرة في مائدة رمضان العامرة، واليوم نستعرض معك طريقة عمل الدجاج بالثوم، لتقديم إفطار شهي وصحي.

وجبة الدجاج بالثوم من الوجبات سريعة التحضير، ويمكن تحضيرها وتقديمها قبل الإفطار بفترة وجيزة، هذا إلى جانب أن مكونات الوجبة موجودة غالبا في جميع المطابخ، وفق «هي».

المكونات:
500 غرام صدور دجاج فيليه شرائح طولية
20 فص ثوم مهروس
4 ملاعق صغيرة سكر بني
3 ملاعق كبيرة صويا صوص لايت
1 كوب كزبرة خضراء مفرومة
4 ملاعق كبيرة زيت كانولا
1 و½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض مطحون

طريقة التحضير:
سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.
أضيفي الثوم وحركيه حتى يصبح لونه ذهبيا.
أضيفي الدجاج وقلبيه حتى يتحمر.
أضيفي السكر البني والصويا صوص والفلفل الأبيض وحركي جيدا لمدة دقيقتين.
أضيفي الكزبرة الخضراء وقلبي لدقيقة واحدة، ثم قدمي الطبق ساخنا.

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