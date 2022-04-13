شوربة البطاطس بالشوفان لتقديمها في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

شوربة البطاطس بالشوفان تزخر بالطعم الرائع والفوائد الصحية الجمة، بدءا من البطاطس وهي أحد أصناف النشويات المهمة التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط، وتساعد على تعزيز عمل خلايا الجسم. والشوفان أحد أفضل أنواع الحبوب التي يُنصح بتناولها، كونه غنيا بالألياف التي تعزز الهضم وتعزز الشعور بالشبع.

الشوربة هي الطبق الذي لا منازع له على مائدة رمضان بعد الماء والتمر، لذا نقدم لك اليوم طريقة عمل البطاطس بالشوفان على طريقة الشيف سنان بطرس لتقديمها لأفراد عائلتك، وفق «هي».

المكونات:

2 ملعقة كبيرة شوفان

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 حبة بطاطس كبيرة مقطعة

1 حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم

1 حبة جزر متوسطة مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

1 كوب مرق دجاج

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة