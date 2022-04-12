ملفوف وستيك لحم على مائدتك في 12 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

إليك مجموعة من الوجبات الشهية، لتختاري منها طعام أسرتكِ في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم.

حساء الملفوف

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير حساء الملفوف «الكرنب» الشهي لتعديه في مطبخكِ بطريقة سهلة وسريعة وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي، الذي يعمل على انقاص الوزن أيضًا تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «وصفات الطبخ العربية».

المكونات

ثمرة ملفوف «كرنب».

ثمرة جزر.

حزمة سلق.

حبات صغيرة بصل.

ثلاث حبات طماطم.

طريقة التحضير

- يتم تقطيع جميع المكونات إلى مكعبات صغيرة وتوضع في القدر المجهز ويضاف الماء ثم يترك القدر على النار حتى الغليان لمدة 30 دقيقة، ثم تتبل الشوربة بالتوابل جيدًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

ستيك لحم

تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وصحية لتحضير ستيك المشوي مع الخضراوات لتعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

ستيك فيليه أو قطع من لحم الستيك الخاصة للشوي.

100 غرام من الزبد أو نصف كوب زيت زيتون.

3 فصوص من الثوم.

رشة ملح.

كمية صغيرة من المعدنوس المفروم.

القليل من الملح والفلفل.

كمية قليلة من الجزر المقشر.

بروكلي.

بطاطس مقطعة إلى مكعبات.

بصل مقطع إلى شرائح.

فطر مقطع.

ذرة.

طريقة التحضير

- قطعي جميع الخضار إلى مكعبات واخلطيها بالقليل من زيت الزيتون، وأضيفي القليل من الملح والفلفل واتركيها في صينية الفرن لتجف ويتم شويها تمامًا.

- اخلطي الزبد أو زيت الزيتون والمعدنوس والثوم المهروس والقليل من الملح وضعيها في ورق نايلون ولفيها على شكل أسطوانة وضعي الخليط بالفريزر مع العلم أنه بإمكانك استخدامها متى تشائين.

- اعملي على وضع قطع الستيك على الشواية الكهربائية أو على الغاز إن لم تتوافر واتركيها على كل وجه مدة 5 دقائق حتى ينضج تماما.

محشي الملفوف على الطريقة اللبنانية

يشتهر المطبخ اللبناني بأشهى المأكولات وألذها، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير محشي الملفوف باللحم والخضراوات، تعلمي معنا وحضري في مطبخك.

المكونات

ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد»

150 غرامًا من الأرز ينقع بالماء لمدة نصف ساعة ثم يصفّى

حبة متوسطة الحجم من البصل مفروم فرمًا ناعمًا

حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة

كوب ونصف معدنوس مفروم

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون

3 ملاعق طعام من النعناع الطازج٬ المفروم

نصف ملعقة من القرفة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

نصف كوب عصير ليمون

500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك

3 مكعبات من مرقة دجاج

5 أكواب من الماء المغلي

ملعقة من النعناع المجفف

طريقة التحضير

- تُسلق أوراق الملفوف لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح قابلة للطيّ تصفّى وينزع الضلع الموجود من الوسط كلّ ورقة توضع جانبًا.

- يخلط البصل المفروم والطماطم والمعدنوس وزيت الزيتون والنعناع الطازج المفروم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود والأرز وعصير الليمون في وعاءٍ للخلط.

- توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف كلّ من أوراق الملفوف ويطوى الطرفان الخارجيان باتجاه الوسط وتلف الورقة.

- تنسّق شرائح ستيك لحم البقر في قدر كبير، تنسّق لفائف الملفوف الواحدة إلى جانب الأخرى مع جهة الحاشية نحو الأسفل فوق شرائح اللحم.

- تُذوّب مكعّبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل في الماء المغلي وتُسكب فوق لفائف الملفوف، يوضع طبق فوقها وترصّ وتغلى على نار خفيفة لمدة ساعة و30 دقيقة ويصبح جاهزًا للتقديم.

تارت فراولة

التارت من الحلويات الفرنسية المشهورة نقدم إليك اليوم طريقة تحضيرة مع الكاسترد للاستمتاع بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات

كوبان من الدقيق

ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة

نصف كوب من الزبد

صفار بيضة واحدة

نصف كوب من الماء البارد

ملعقتان كبيرتان من مربى الفراولة

ملعقة كبيرة من الماء المغلي

كوب من الفراولة المقطعة

بيضة واحدة

صفار بيضتين

نصف كوب من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من الكاسترد

كوبان من الحليب

نصف كوب من الكريمة