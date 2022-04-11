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بامية وقطايف بالقشدة على مائدتك 11 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 12:03 مساء
بامية وقطايف بالقشدة على مائدتك 11 رمضان
حساء وبامية وقطايف بالقشدة على مائدتك (بوابة الوسط)
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تعرفي معنا إلى مجموعة من الوجبات الشهية، التي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الحادي عشر من رمضان.

حساء الخضراوات والمفروم
إليك طريقة تحضير حساء اللحم مع الخضراوات الطازجة، وحضريه في مطبخك في وقت قليل استمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
250 غرام لحم مفروم
2 كوب مرقة
50 غرام جبنة مبشورة
200 غرام جزر
200 غرام بازلاء
200 غرام لوبيا
400 غرام بطاطس
ملعقتا زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير
- تقطّع اللحمة إلى دوائر صغيرة.
- تمزج اللحمة المقطعة مع الجبنة والملح والبهار.
- يقطع الخضار إلى قطعٍ صغيرة.
- يوضع الزيت على النار ويقلى الخضار بالتدرج.
- تضاف المرقة إلى الخضار ويترك يغلي لمدة ١٥ دقيقة.
- تضاف اللحمة إلى المزيج ويغلي معا ٢٠ دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

بامية باللحم
نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير طبق البامية مع مكعبات اللحم لتعديه على مائدتكِ بنفسكِ وتقدميه مع الأرز الأبيض، تعَّرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
400 غرام لحم مقطع إلى مكّعبات.
نصف كيلوغرام بامية طازجة.
ستة فصوص ثوم مهروسة.
ثلاث ملاعق كبيرة رب بندورة.
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون حامض.
ملعقتان كبيرتان كزبرة طازجة مفرومة.
ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

طريقة التحضير
- اغسلي البامية وضعيها مع الزيت في المقلاة واقليها على نار هادئة إلى أن تحمّر بشكل قليل.
- اسلقي اللحم في وعاء لنصف ساعة من الوقت، وأضيفي إليها البامية.
- أضيفي رب البندورة ودعي المزيج يغلي لنصف ساعة على نار خفيفة، ثمّ أضيفي الليمون والثوم والكزبرة واتركي المزيج يغلي لمدة خمس دقائق من الوقت ويصبح جاهزًا للتقديم.

أرز بالشعرية
الأرز من الأطباق الأساسية في المجتمع الشرقي نقدم لك اليوم طريقة تحضيره مع الشعرية لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «أكلتي».

المكونات
كوبان من الأرز
نصف كوب شعرية
ربع كوب زيت أو سمن
3 أكواب ونصف ماء
ملعقة كبيرة ملح

طريقة التحضير
- اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات ثم صفيه وضعي الزيت أو السمن في الإناء «الحلة» على نار متوسطة حتى يسخن.
- ثم ضعي الشعرية وقلبيها جيدًا حتى يصبح لونها ذهبيا.
- ضعي الأرز على الشعرية ثم ملعقة الملح وقلبيهما جيدًا واتركيهما لمدة 2-3 دقائق على نار متوسطة.
- ضعي 3 أكواب الماء على الأرز، وتأكدي أن الماء يغطي الأرز بشكل كامل لأن الأرز يحتاج إلى الكثير من الماء.
- غطي الإناء بإحكام لضمان عدم خروج البخار منه واتركيه على نار مرتفعة لمدة 5 دقائق وحتى يشرب الأرز الماء.
- ضعيه على نار هادئة جدا أو على أصغر شُعلة وتذوقي الأرز بعد 30 دقيقة من التسوية لكي تحددي إذا كان اقترب على النضج أم يحتاج إلى ماء مرة أخرى.
- أزيلي غطاء الإناء لمدة 1-2 دقيقة لتهويته «لتتفادي تعجنه» حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

قطايف بالقشدة
تعرفي معنا بالفيديو إلى طريقة تحضير حلوى القطايف مع القشدة والفستق لتعديها على مائدتك في رمضان، وذلك وفقا لقناة موقع «أحكي» على «يوتيوب».

المكونات
1/4 كيلو قطايف
1/2 كوب قشدة
فستق مطحون للوجه
ربع كوب شربات «قطر»

طريقة التحضير
- تحضر القطايف ثم تغلق من أسفل ويتم حشوها بالقشدة.
- يرش الفستق على الوجه ويوزع الشربات على الوجه.

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