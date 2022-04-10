كوردن بلو وتبولة على مائدتك في عاشر أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات الشهية، يمكنكِ الاختيار منها، لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم.

سلطة التبولة

نقدم لكِ طريقة تحضيرسلطة التبولة الشهية وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكوّنات

معندوس- 3 باقات.

حبة طماطم حجم كبير.

حبة بصل حجم صغير.

حبة بصل أخضر.

نعناع طازج - عنق.

برغل ناعم - فنجان قهوة.

ليمون حامض - 2.

زيت زيتون - 4 ملاعق كبيرة.

ملح - ملعقة صغيرة.

بزر كتان مجروش - ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

- افرمي المعدنوس والبصل والبصل الأخضر والنعناع فرمًا ناعمًا.

- اغسلي الخضار المفرومة جيدًا وضعبها في المصفاة.

- اعصري الليمون الحامض واتركيه جانبًا وقطّعي الطماطم إلى مكعبات صغيرة الحجم وضعيها في وعاء.

- أضيفي الخضار فوق الطماطم والبرغل وبزر الكتان.

- اسكبي الزيت وعصير الليمون الحامض ثمّ نكّهي السلطة بالملح ثم اخلطي المكوّنات جيدًا وقدّمي السلطة باردة على سفرتك.

كوردن بلو

الكوردون بلو من الأطباق الإيطالية الشهية نقدِّم لكِ طريقة جديدة وسريعة لتحضيره تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 صدور دجاج مخلية.

ملح.

مستردة.

قطع بيف.

جبن.

بقسماط مطحون.

1/2 ملعقة زعتر.

2 كوب دقيق.

3 بيضات.

بقدونس.

زيت للقلي.

خلة أسنان.

خطوات التحضير

- نحضر صدور الدجاج ونقوم بالطرق على كل قطعة بمطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة ولكن دون تمزيقها.

- نقوم بتتبيل صدور الدجاج بالتوابل والبيض ونقلبها حتى تتغطى من كل الجوانب، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتشرب صدور الدجاج التتبيلة.

- نفرد قطعة من صدور الدجاج وعليها شريحة من البيف، ثم نضع شريحة الجبن، نلف الشرائح على شكل رول، ثم نحكم إغلاقها بوضع خلة أسنان في الطرفين ولزيادة الإحكام من الممكن وضع خلة أسنان أخرى في المنتصف، ونكرر الخطوة حتى ننتهي من كل الكمية التي لدينا.

- نحضر ثلاثة أطباق، نضع في أول طبق البيض مع الملح والفلفل الأسود ونخفق حتى يتجانس الخليط، والطبق الآخر الدقيق، والطبق الأخير نضع البقسماط.

- نغمس قطع الكوردن بلو في الدقيق حتى تتغطى تمامًا من جميع الجوانب، ثم نغمسها بنفس الطريقة في خليط البيض، وأخيرًا نغمسها في البقسماط.

- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

- نضع قطع الكوردن بلو في الزيت، ونقلبها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيًّا.

- نرفع قطع الكوردن بلو من الزيت على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد ويصبح جاهز للتقديم.

معكرونة بالصلصة الحمراء

نقدم إلى محبي المعكرونة والأكلات الإيطالية هذه الوصفة السهلة لتحضير المعكرونة بالصلصة الحمراء.

المكونات

معكرونة بيني.

3 ملاعق صغيرة أوريغانو.

3 ثوم مفروم.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

2 ملعقة صغيرة خلّ.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

2 ملعقة زيت نباتي.

طماطم معلبة.

ملعقة صغيرة زعتر.

طريقة التحضير

سخّني الزيت في قدر على النار ثمّ أضيفي الاوريغانو، الزعتر، الثوم والفلفل الأحمر الحار.

قلّبي المكونات ثمّ أضيفي علبة الطماطم.

أزيلي غطاء القدر واتركي المكونات تغلي ثم حرّكي المكونات بملعقة كبيرة.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود المطحون والخل.

اسلقي المعكرونة في قدر من الماء المملّح بحسب التعليمات الموجودة على عبوتها.

أضيفي بعدها الباستا إلى قدر الصلصة، قلّبي المكونات معًا لدقيقتين ثمّ قدّمي الطبق ساخنًا.

كيكة البسكويت بالفراولة

نقدم إليك طريقة تحضير كيكة البسكويت بالفراولة بدون استخدام فرن تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «احكي».

المكونات

فراولة طازجة.

بسكويت.

كريمة مخفوقة.