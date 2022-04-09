شاورما وكعكة الجيلي بالأناناس في تاسع أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى هذه الوجبات المتنوعة، التي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم التاسع من أيام شهر رمضان الكريم.

سلطة شاورما

نقدم إليك اليوم طريقة مبتكرة لتحضير سلطة الشاورما الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، فتعرفي معنا إلى المكونات والمقادير والوصفة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام صدر دجاج خالٍ من الجلد والعظام

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

عبوة خلطة الشاورما الجاهزة

½ كوب طحينة

¼ ملعقة صغيرة ثوم مَفري ناعمًا

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة ملح

بصلة صغيرة

طماطم صغيرة

2 خيار مخلل صغير

¼ كوب زبادى.

ملعقة كبيرة بقدونس مَفري

½ ملعقة صغيرة سماق

طريقة التحضير

- تُغسل صدور الدجاج بالماء وتُجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى شرائح رفيعة بقدر الإمكان.

- توضع شرائح الدجاج في عُلبة بلاستيكية ذات غطاء مُحكم، ويضاف إليها زيت زيتون وعبوة خلطة الشاورما.

تُخلط المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها، ويُحكم إغلاق العلبة وتترك في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

- يُسخن الزيت في مقلاة كبيرة الحجم على حرارة متوسطة، ويُسكب به خليط الدجاج، ويُقلب حتى تمتص الشرائح كل السوائل وتأخذ اللون الذهبي الفاتح أي حتى النضج.

- تُسكب الطحينة في وعاء عميق، ويضاف إليها عصير الليمون وزيت الزيتون والماء والثوم المفروم والكمون والملح والفلفل، وتُخلط المكونات.

كما يمكن إضافة المزيد من الماء إلى خليط الطحينة حتى تسيل، ثم تُسكب في صحن التقديم.

- تغسل الطماطم بالماء الجاري وتُجفف بورق المطبخ، ثم تُقطع إلى مكعبات صغيرة ويقطع الخيار المخلل إلى مكعبات صغيرة.

- تُقطع البصلة إلى نصفين، ثم تُقطع إلى شرائح رفيعة.

تُضاف ½ كمية البقدونس المفري على الزبادي، وتُخلط به.

تُسكب شرائح شاورمة الدجاج في وسط صحن الطحينة، ثم تُوزع عليها شرائح البصل ومكعبات الطماطم والخيار.

يُوزع خليط الزبادي حول طبقات الشاورمة، ويُنثر السماق والمتبقي من البقدونس المفرى على الطبقات، وتصبح جاهزة للتقديم.

معكرونة بشاورما لحم

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير المعكرونة بالشاورما وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك من صنع يديك وفقًا لموقع «دليل الطبخ العربي».

المكونات

1/2 كيلو لحم بقري شرائح رفيعة

2 بصل مُقطع إلى شرائح رفيعة

ملح

ملعقة كبيرة من تتبيلة الشاورما

للمكرونة

1/2 كيلو من المكرونة «إسباجيتي»

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم

2 ملعقة كبيرة من صلصة الترياكي

1/2 ملعقة صغيرة من الشطة الخشنة «اختياري»

2 ملعقة كبيرة من الطحينة

3 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

سمسم محمص للتزيين

لتتبيلة الشاورما

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

1/2 ملعقة صغيرة من الحبهان «هيل» المطحون

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1/4 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

ملعقة كبيرة من الطحينة

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

طريقة التحضير

لشاورما اللحم

- قومي بخلط مقادير التتبيلة في وعاء عميق مع التقليب الجيد حتى تتداخل المكونات تمامًا.

- قومي بدعك البصل جيدًا بالملح وملعقة كبيرة من بهارات الشاورما حتى يخرج بعض السائل من البصل.

- ثم ضعي طبقة من شرائح اللحم في وعاء، ثم تُوضع طبقة من البصل المتبل، وتكرر الطريقة حتى الانتهاء من كل الكمية، وتغطى وتترك في الثلاجة لمدة يوم أو يومين.

للمكرونة مع الشاورما

- اسلقي المكرونة في ماء مغلي بحيث يغطيها، وتترك على نار متوسطة مع التقليب إلى أن تنضج ثم تُصفى.

- ثم قومي بوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم يضاف اللحم مع البصل المتبل على دفعات ويغطى ويترك لمدة 15 دقيقة أو حتى تمام النضج.

- أضيفي الإسباجيتي وصلصة الترياكي والشطة مع التقليب الجيد حتى تتداخل المكونات.

- قومي بإذابة الطحينة في الماء الدافئ، وتضاف للخليط مع نصف كمية البقدونس، ثم تقلب جيدًا، وتغطى وتترك لمدة 5 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.

كعكة الجيلي بالأناناس

نقدم إليك طريقة تحضير كعكة الجيلي بالأناناس لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وتعطيك إحساس الانتعاش، وللتخلص من حر الصيف المزعج.

تعرفي إلى الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب دقيق

كوب حليب سائل

كوب سكر مطحون

ثلاثة أرباع كوب زيت

عبوة جيلي أناناس

3 بيضات

2 ملعقة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا