عصبان بالفريك وبلح الشام على مائدتك في ثامن أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

إليكِ مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية، يمكنكِ الاختيار منها، لتحضير طعام أسرتكِ في ثامن أيام شهر رمضان الكريم.

عصبان بالفريك

نقدم إليكِ طريقة تحضير جديدة ومختلفة للعصبان عن طريقة حشوه بالفريك بدلاً من الأرز تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

2 كوب فريك منقوع

3 بصلات مقطعة مكعبات صغيرة

1/4 كوب زيت

3 طماطم معصورة

معدنوس

شبت

كزبرة

ملح

فلفل أسود

كمون

جنزبيل

شطة

نعناع

طريقة التحضير

- يتم غسل العصبان جيدًا ثم يغسل الفريك وينقع ويصفى.

نضع الزيت ونشوح البصل حتى يصبح لونه ذهبيًا ثم نضيف عصير الطماطم نتبل بملح وفلفل أسود وكمون وشطة وجنزبيل ونعناع.

- يضاف معدنوس وشبت وكزبرة ونخفقها جيدًا نحشي العصبان بالفريك ثم نسلوقه ونجففه ونحمره ويصبح جاهزًا للتقديم.

مكعبات لحم بالكاجو

نقدم إليك طريقة تحضير اللحم بالكاجو، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت نباتي

كيلو لحم مقطع مكعبات

كوب شوربة لحم

1/4 كوب صوص الصويا

3 ملاعق كبيرة سكر بني

3 ملاعق كبيرة خل

ملعقة كبيرة توابل ايطالية

2 ملعقة كبيرة كاجو

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر

طريقة التحضير

- قومي بتسخين الزيت في مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة.

- ضعي قطع اللحم وقلبيها حتى تنضج من كلا الجانبين وضعي قطع اللحم جانبيًا.

- ضعي الشوربة في نفس المقلاة ثم اضيفي إليها صوص الصويا والسكر البني وقلبي.

- ضعي الخل والتوابل الإيطالية في الشوربة وقلبي المزيج جيدًا حتى تختلط المكونات بالشوربة.

- ضعي قطع اللحم على مزيج الشوربة وقلبي واتركيها حتى تتشرب الشوربة قليلاً.

- ضعي الكاجو والبصل الأخضر فوق قطع اللحم.

- ضعي مكعبات اللحم بالكاجو والتوابل الإيطالية في طبق التقديم وقدميها على مائدتك.

بلح الشام بالشوكولاتة

تعرفي معنا على طريقة تحضير بلح الشام بالشوكولاتة واعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

ملعقة كبيرة سكر

120 غرام زبد

كوب ماء

رشة ملح

كوب طحين

3 بيضات كبيرة

فانيليا

زيت للقلي

نصف كوب نوتيلا مذوبة على حمام مائي للحشو

للتغطية

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة