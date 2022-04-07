مناقيش الزعتر بالجبن للسحور

القاهرة - بوابة الوسط

مناقيش الزعتر بالجبن وصفة ولا أشهى من وصفات المعجنات الشهيرة في دول الشام والعديد من دول العالم. وتأتي كلمة مناقيش من معنى نقش العجين قبل إدخاله الفرن كي لا ينتفخ بشكل كبير.

تشكل المناقيش أساسا حيويا من أساسيات الأطعمة التي يتناولها الناس على الفطور وفي أي وقت آخر خلال النهار، وهي كناية عن عجينة يوضع على وجهها الزعتر المخلوط بزيت الزيتون، أو الجبن، أو الكشك وغيرها من المكونات حسب الرغبة، وفق «هي».

المكونات

لعجينة المناقيش:

3 أكواب دقيق

½ كوب حليب رائب

1 حبة بيض

1 ملعقة كبيرة بيكنغ باودر

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

لحشوة المناقيش:

1 كوب زعتر

½ كوب جبن شيدر مبشور

½ كوب جبن أبيض مقطع مربعات أو شرائح بالطول

¼ كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة سمسم محمص