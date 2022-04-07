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مناقيش الزعتر بالجبن للسحور

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 02:52 مساء
مناقيش الزعتر بالجبن للسحور
تشكل المناقيش أساسا حيويا من أساسيات الأطعمة التي يتناولها الناس على الفطور وفي أي وقت (الإنترنت)
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مناقيش الزعتر بالجبن وصفة ولا أشهى من وصفات المعجنات الشهيرة في دول الشام والعديد من دول العالم. وتأتي كلمة مناقيش من معنى نقش العجين قبل إدخاله الفرن كي لا ينتفخ بشكل كبير.

تشكل المناقيش أساسا حيويا من أساسيات الأطعمة التي يتناولها الناس على الفطور وفي أي وقت آخر خلال النهار، وهي كناية عن عجينة يوضع على وجهها الزعتر المخلوط بزيت الزيتون، أو الجبن، أو الكشك وغيرها من المكونات حسب الرغبة، وفق «هي».

المكونات
لعجينة المناقيش:
3 أكواب دقيق
½ كوب حليب رائب
1 حبة بيض
1 ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة سكر

لحشوة المناقيش:
1 كوب زعتر
½ كوب جبن شيدر مبشور
½ كوب جبن أبيض مقطع مربعات أو شرائح بالطول
¼ كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة سمسم محمص

طريقة التحضير
في وعاء عميق، اخلطي الدقيق، البيكنغ بودر، والملح، والخميرة والسكر ثم أضيفي الحليب وزيت الزيتون والبيضة واخلطي من جديد حتى تتجانس المكونات وتتكون لديك عجينة متماسكة.
غطي العجينة بورق نايلون، وضعيها جانبا لمدة ساعتين حتى تختمر، بعد التخمير، شكلي عجينة المناقيش على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم مدي كل كرة على سطح أملس مرشوش بالدقيق.
ضعي المناقيش في صينية مدهونة بالزيت، وادهنيها بزيت الزيتون.
ضعي الزعتر ونوعي الجبنة على وجه المناقيش بالتساوي وأدخلي المناقيش الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة.
أخرجي مناقيش الزعتر بالجبن من الفرن واتركيها تبرد قليلا قبل التقديم.

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