Atwasat

بولاف لحم الضاني لتقديمه في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 01:40 مساء
بولاف لحم الضاني لتقديمه في رمضان
بولاف لحم الضاني هو طبق مشهور في الهند (الإنترنت)
alwasat radio

بولاف لحم الضاني هو طبق مشهور في الهند ويُقدم في مناسبات عدة، واختار الشيف أرجون سينغ من مطعم The Crossing بدبي، تحضير وصفة بولاف لحم الضاني، وهو يقترح تقديمها على طاولة الطعام مع القليل من الزبادي والكمون المحمص، وفقًا لموقع «هي».

المكونات
600 غرام لحم كتف خروف دون عظم
100 غرام ثوم مهروس
250 غرام بصل شرائح
120 ملل سمن أو زبدة مصفاة
2 عود قرفة
8 حبات هيل أخضر
4 حبات قرنفل
1 حبة زهرة اليانسون
80 غرام معجون الزنجبيل والثوم
4 قطع فلفل أخضر (سيرانو)
200 ملل مرق دجاج أو لحم
2 ملعقة صغيرة بودرة الكزبرة
1 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الأحمر (ديجي)
½ ملعقة صغيرة مسحوق جارام ماسالا
300 غرام زبادي
50 غرام جوز الكاجو منقوع ومعجون
5-6 خصلات زعفران
ملح حسب الرغبة

لتحضير الأرز:
400 غرام أرز ذهبي مسلوق
ملح حسب الرغبة
2 حبة فلفل أخضر
400 ملل ماء
5 غرامات بولاف ماسالا

طريقة التحضير:
سخني السمن في مقلاة قاعدتها سميكة، واقلي الثوم فيها تدريجيًا حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا. ثم ارفعيه وبرديه واصنعي منه عجينة ناعمة.
انقعي لحم الضأن في الزبادي ومعجون الثوم والزنجبيل، وأضيفي كل مسحوق التوابل الجافة إلى هذا الخليط، واتركي لحم الضأن لمدة تصل إلى ساعتين على الأقل.
أضيفي البهارات الكاملة إلى المقلاة السابقة واطحنيها كي يأخذ السمن نكهة البهارات، ثم أضيفي شرائح البصل واطبخيها حتى تصبح مثل عجينة الكراميل أو تتحول إلى اللون البني.
أضيفي اللحم المتبل مع اللبن وقلبيه، وأضيفي الملح ثم التبلة.
اطبخي اللحم على نار هادئة / متوسطة وهو مغطى، مع التحريك من حين لآخر. وبعد حوالي 90 دقيقة من المفترض أن يبدأ اللحم في الوصول إلى 80% من النضج.
أضيفي معجون الكاجو والزعفران والفلفل الأخضر، واطبخي اللحم لمدة 45 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا، كما يمكنك عمل ذلك في فرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية تقريبًا.

لتحضير الأرز، انقعيه بالماء واغسليه جيدًا ثم صفيه.
سخني حلة الضغط، وضعي فيها لحم الضأن المطبوخ والأرز المنقوع والفلفل الحار.
أضيفي الملح والماء ثم مسحوق بولاف ماسالا، وأحكمي إغلاق الطباخ واتركيه لمدة 7-8 دقائق (بعد صفرتين).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا

في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات

كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين ...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد

تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول

الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول
ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال

ليفربول بأحلام الرباعية ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال
واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية

واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي

قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف

السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية لدعم سعر الصرف
الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947

فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947
كيكة التمر وفتة الدجاج على مائدتك في خامس أيام رمضان

كيكة التمر وفتة الدجاج على مائدتك في خامس أيام رمضان
كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية
تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021

تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كنافة بحشوة الكاسترد والنوتيلا لرمضان
كنافة بحشوة الكاسترد والنوتيلا لرمضان
المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان
المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان
فتة ريش وسلطة سبانخ على مائدتك في ثاني أيام رمضان
فتة ريش وسلطة سبانخ على مائدتك في ثاني أيام رمضان
حضري عجينة العشر دقائق
حضري عجينة العشر دقائق
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لازانيا باللحم المفروم والصلصة
لازانيا باللحم المفروم والصلصة...
فطيرة تفاح دون فرن
فطيرة تفاح دون فرن...
حضري عجينة العشر دقائق
حضري عجينة العشر دقائق...
خبزة بالدحي والتونة
خبزة بالدحي والتونة...
حضري الفاصوليا بالكرشة
حضري الفاصوليا بالكرشة...
المزيد
بولاف لحم الضاني لتقديمه في رمضان
بولاف لحم الضاني لتقديمه في رمضان...
كيكة التمر وفتة الدجاج على مائدتك في خامس أيام رمضان
كيكة التمر وفتة الدجاج على مائدتك في خامس أيام رمضان...
قلاية ووافل على مائدتك في رابع أيام رمضان
قلاية ووافل على مائدتك في رابع أيام رمضان...
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان...
حضري عجينة العشر دقائق
حضري عجينة العشر دقائق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط