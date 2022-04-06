بولاف لحم الضاني لتقديمه في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

بولاف لحم الضاني هو طبق مشهور في الهند ويُقدم في مناسبات عدة، واختار الشيف أرجون سينغ من مطعم The Crossing بدبي، تحضير وصفة بولاف لحم الضاني، وهو يقترح تقديمها على طاولة الطعام مع القليل من الزبادي والكمون المحمص، وفقًا لموقع «هي».

المكونات

600 غرام لحم كتف خروف دون عظم

100 غرام ثوم مهروس

250 غرام بصل شرائح

120 ملل سمن أو زبدة مصفاة

2 عود قرفة

8 حبات هيل أخضر

4 حبات قرنفل

1 حبة زهرة اليانسون

80 غرام معجون الزنجبيل والثوم

4 قطع فلفل أخضر (سيرانو)

200 ملل مرق دجاج أو لحم

2 ملعقة صغيرة بودرة الكزبرة

1 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الأحمر (ديجي)

½ ملعقة صغيرة مسحوق جارام ماسالا

300 غرام زبادي

50 غرام جوز الكاجو منقوع ومعجون

5-6 خصلات زعفران

ملح حسب الرغبة

لتحضير الأرز:

400 غرام أرز ذهبي مسلوق

ملح حسب الرغبة

2 حبة فلفل أخضر

400 ملل ماء

5 غرامات بولاف ماسالا

طريقة التحضير:

سخني السمن في مقلاة قاعدتها سميكة، واقلي الثوم فيها تدريجيًا حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا. ثم ارفعيه وبرديه واصنعي منه عجينة ناعمة.

انقعي لحم الضأن في الزبادي ومعجون الثوم والزنجبيل، وأضيفي كل مسحوق التوابل الجافة إلى هذا الخليط، واتركي لحم الضأن لمدة تصل إلى ساعتين على الأقل.

أضيفي البهارات الكاملة إلى المقلاة السابقة واطحنيها كي يأخذ السمن نكهة البهارات، ثم أضيفي شرائح البصل واطبخيها حتى تصبح مثل عجينة الكراميل أو تتحول إلى اللون البني.

أضيفي اللحم المتبل مع اللبن وقلبيه، وأضيفي الملح ثم التبلة.

اطبخي اللحم على نار هادئة / متوسطة وهو مغطى، مع التحريك من حين لآخر. وبعد حوالي 90 دقيقة من المفترض أن يبدأ اللحم في الوصول إلى 80% من النضج.

أضيفي معجون الكاجو والزعفران والفلفل الأخضر، واطبخي اللحم لمدة 45 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا، كما يمكنك عمل ذلك في فرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية تقريبًا.

لتحضير الأرز، انقعيه بالماء واغسليه جيدًا ثم صفيه.

سخني حلة الضغط، وضعي فيها لحم الضأن المطبوخ والأرز المنقوع والفلفل الحار.

أضيفي الملح والماء ثم مسحوق بولاف ماسالا، وأحكمي إغلاق الطباخ واتركيه لمدة 7-8 دقائق (بعد صفرتين).