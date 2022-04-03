حضري أسهل وأشهى المعجنات في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

حضري هذه المعجنات التي تقلى عادة في الزيت الحامي، ويمكنك وضعها في الفريزر نيئة، فتكون جاهزة لنخرجها ونقليها فورًا دون الحاجة إلى إذابة الثلج عنها.

السمبوسة: بما أن أي مائدة رمضانية لا تكتمل دون السمبوسة، ننصحك بأن تحضّري مجموعات منها بحشوات مختلفة (الجبن، الدجاج، اللحم) وتقسّميها في علب صغيرة منفصلة في الفريزر، وعند الحاجة، تخرجينها وتقلينها فورًا لتقدّميها على سفرتك.

الرقاق: الرقاق نوع آخر من المعجنات، يمكن أن تحضّر سابقًا وتحفظ في الفريزر، وهي، كالسمبوسة، لا تحتاج إلى إذابة الثلج عنها قبل قليها.

السبرينغ رولز: وهي مقبلات من المطبخ الصيني، لذيذة وسهلة التحضير: اشتري العجينة جاهزة وحضّري الحشوة التي تفضلين ثمّ احشي الحبات وضعيها في الفريزر، فتخرجينها عندما تحتاجين إليها وتقلينها فورًا، افصلي دومًا الحبات عن بعضها بواسطة ورق الزبدة أو النيلون حتى تستطيعي التحكّم بالكمية التي تخرجينها من الفريزر.

الجلاش: يمكنك عمل لفائف الجلاش بالجبن واللحم المفروم وأيضًا الجلاش المحشو بالكريمة والمكسرات ولفها بأوراق التخزين ووضعها في الفريزر وإخراجها قبل الاستخدام بـ10 دقائق وتقومين بوضعها في الفرن أو قليها بالزيت.

عجينة العشر دقائق

وكذلك نقدم إليك طريقة تحضير عجينة العشر دقائق الشهيرة.

المكونات

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية:

2 كوب ماء دافئ

5 أكواب طحين

2 ملعقة كبيرة حليب (مجفف)

نصف كوب زيت ذرة

طريقة تحضير

اخلطي كوبين من الطحين مع الماء الدافئ والسكر والخميرة والحليب المجفف بالملعقة أو بالخلاط الكهربائي.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

أضيفي الثلاثة أكواب الطحين، واعجني حتى تصبح العجينة متماسكة وقابلة للتشكيل.

يمكنك استخدام العجانة أو العجن باليد.

اصنعي كرات من العجين ومديها لعمل أي نوع معجنات بأي شكل ترغبين وأي حشوة.

لا حاجة لترك العجين يتخمر يمكنك العمل بها فور عجنها.