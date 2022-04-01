المنسف والسفنز على مائدتك في أول أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على قائمة طعام أول أيام رمضان، وحضري أصنافها في مطبخكِ بسهولة.

منسف اللحم

نقدِّم لكِ اليوم طريقة تحضير منسف باللحم مناسب للعزومات في رمضان، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

350 غرام حليب.

جميد أردني.

كيلو ونصف لحم غنم.

5 حبات هيل.

2 من ورق غار.

بزار.

فلفل أسود.

بصلتان.

ملح.

6 أكواب أرز.

9 أكواب ماء.

فلفل أسود.

خبز شراك 3 أرغفة.

لوز ربع كوب «مقلي».

صنوبر ربع كوب «مقلي».

زيت النباتي.

طريقة التحضير

- اغسلي قطع اللحم ونشفيها بورق المطبخ وضعيها في وعاء، ثم أضيفي الملح لقطع اللحم وافركيه بالملح واتركيه بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ثم كسري الجميد بالسكين ليصبح قطعًا صغيرة وضعيه في طبق وأضيفي له ماءً مغليًّا يغمره واتركيه بالثلاجة لليلة كاملة مع الحرص على تغطية الطبق.

- سخني مقدار كوب من الماء وأضيفي الجميد المنقوع له وضعي المزيج في الخلاط واخلطيه حتى يصبح ناعمًا وكريميًا ثم صبي المزيج بواسطة مصفاة في قدر واسع ويمكنكِ إضافة قليل من الماء المغلي لتخفيف سماكة الحليب.

- اغسلي اللحم من الملح وصفيه ثم ضعيه في قدر وضيفي ماءً حتى يغمر اللحم وضيفي بصلة كاملة دون تقطيع وورق الغار وحبوب الفلفل الأسود واتركي المزيج حتى يغلي لمدة 15 دقيقة.

- ارفعي القدر عن النار واغسلي اللحم من الماء وضيفيه في قدر الجميد، ثم أضيفي بصلة كاملة دون تقطيع وحبات الهيل والكركم وضعي القدر على النار واتركيه حتى يغلي الجميد، ثم خففي النار واتركي الخليط لمدة 2 - 3 ساعات ويمكنكِ زيادة كمية الماء حسب الحاجة واتركيه حتى ينضج اللحم.

- سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة وضيفي الأرز وحركيه لمدة دقيقة ثم أضيفي الماء والملح والفلفل الأبيض وخففي النار وغطي القدر واتركيه حتى ينضج الأرز.

- ضعي رغيفين من خبز الشراك في صينية كبيرة ووزعي نصف كوب من الجميد فوقه، ثم اسكبي الأرز فوقها وصبي كمية من الجميد فوق الأرز حسب الرغبة بحيث يتشرب.

- وزعي قطع اللحم ووزعي الصنوبر واللوز المقلي وضعي باقي كمية الجميد في طبق عميق وقدميه إلى جانب الأرز.

سلطة الطماطم

نُقدِّم إليكِ اليوم طبقًا جانبيًّا من المطبخ التركي وهي سلطة الطماطم، ويمكن تقديمها مع لحم أو دجاج مشوي.

المكونات

كوب ونصف جوز «مفروم خشن».

نصف كوب دبس الرمان.

ربع كوب زيت الزيتون.

ملح.

6 ثمرات طماطم «كبيرة الحجم / مفرومة مكعبات»

البصل الأخضركوب «مفروم».

كوبا معدنوس «طازج ومفروم».

كوب نعناع «طازج ومفروم».

ثمرة خيار.

فلفل أخضر حار: قرن «مفروم».

طريقة التحضير

- سخني الفرن على حرارة 350 درجة ثم ضعي الجوز في طاجين مبطنة بورق الزبدة وأدخليه الفرن لمدة 8 دقائق حتى يتحمر ويتحمص ثم أزيليه من الفرن واتركيه ليبرد.

- اخلطي دبس الرمان مع زيت الزيتون والملح في طبق، ثم اخلطي الطماطم والنعنع والبصل الأخضر والبقدونس والخيار والفلفل الحار في طبق واسع.

- اضيفي مزيج دبس الرمان والزيت والملح.

السفنز

السفنز من الأكلات الشهيرة في مطبخ المغرب العربي، ويعرف باسم إسفنج أو خفاف.

واليوم نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيره على الطريقة الليبية، وفق كتاب «ماء وملح» الصادر عن دار الفرجاني للنشر والتوزيع وهو من إعداد محمد المغيربي ونجاة المغيربي.

المكونات

4 أكواب دقيق.

معلقة خميرة.

كوبا ماء.

ملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- يخلط العجين بالماء وتوضع الخميرة والملح، ثم يوضع في مكان دافئ حتى يختمر العجين لنحو ساعة ونصف.

تبلل اليد بالماء ثم يرقق العجين باليد.

- توضع قطع العجين بالمقلاة ويسكب عليها الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي، وتقلب من وجه لآخر، وتصبح جاهزة للتقديم.

كاسات البسكويت بالكاسترد

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير حلوى البسكويت مع الكاسترد وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

200 غرام بسكويت سادة.

ملعقتان كبيرتان جوز هند مبشور.

ملعقتان كبيرتان لوز مجروش.

ملعقتان كبيرتان عين جمل مجروش.

1/2 كوب كريمة حلويات.

4 أكواب حليب.

4 ملاعق كبيرة سكر.

4 ملاعق كبيرة بودرة الكاسترد.

ملعقتان كبيرتان بودرة كاكاو.

رقائق شيكولاتة.