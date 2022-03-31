كنافة بحشوة الكاسترد والنوتيلا لرمضان

القاهرة - بوابة الوسط

كنافة بحشوة الكاسترد والنوتيلا طريقة جديدة ومبتكرة لتقديم الكنافة التقليدية التي اعتدنا على تناولها بحشوة القشطة أو الجبنة. وربما يعود السبب في ذلك لتنوع مذاقات الناس على مدار السنوات الماضية، وسعي الأمهات بشكل خاص لتشجيع الأولاد على تناول هذا الحلى من خلال إدخال شوكولاته النوتيلا إليه.

تُحضر الكنافة عادة من شعيرية الكنافة أو من فرك الكنافة الناعم، وهي طبق لذيذ سهل التحضير ويحتل مكانة متقدمة على موائد رمضان بشكل خاص، وفق «هي».

المكونات

½ كيلوغرام كنافة

¼ كوب سكر

1 كوب سمن بلدي مذاب

2 كوب شيرة أو قطر

2 كوب كاسترد جاهز

شوكولاته النوتيلا حسب الرغبة