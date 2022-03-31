كنافة بحشوة الكاسترد والنوتيلا لرمضان...

كنافة بحشوة الكاسترد والنوتيلا طريقة جديدة ومبتكرة لتقديم الكنافة التقليدية التي اعتدنا على تناولها بحشوة القشطة أو الجبنة. وربما يعود السبب في ذلك لتنوع مذاقات الناس على مدار السنوات الماضية، وسعي الأمهات بشكل خاص لتشجيع الأولاد على تناول هذا الحلى من خلال إدخال شوكولاته النوتيلا إليه.
تُحضر الكنافة عادة من شعيرية الكنافة أو من فرك الكنافة الناعم، وهي طبق لذيذ سهل التحضير ويحتل مكانة متقدمة على موائد رمضان بشكل خاص، وفق «هي».
المكونات
½ كيلوغرام كنافة
¼ كوب سكر
1 كوب سمن بلدي مذاب
2 كوب شيرة أو قطر
2 كوب كاسترد جاهز
شوكولاته النوتيلا حسب الرغبة
طريقة التحضير
قطعي الكنافة إلى قطع صغيرة، أو افرميها بمحضرة الطعام حتى تصبح ناعمة.
ضعي الكنافة في وعاء وفوقها السمن، وقلبي على نار هادئة حتى يتحول لونها للذهبي.
أضيفي السكر فوق الخليط وقلبي جيدًا بملعقة خشبية.
ضعي نصف مقدار الكنافة في صينية فرن واضغطي عليها باليد، ثم افردي الكاسترد والنوتيلا عليها وأضيفي باقي كمية الكنافة ورصيها جيدًا.
أدخلي الصينية الفرن المحمى مسبقًا على حرارة متوسطة حتى يحمر الوجه، ثم أخرجيها من الفرن ورشي القطر على الوجه واتركيها جانبا لتبرد.
امزجي شوكولاته النوتيلا الذائبة مع 3 ملاعق بندق مفروم و3 ملاعق جوز مفروم، ثم زيني بها الكنافة مع إضافة المزيد من المكسرات المفرومة قبل التقديم.
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