دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «ميشلان» الفرنسية أنها ستضيف مطاعم في دبي إلى اختياراتها، لتصبح الإمارة بالتالي أول مدينة شرق أوسطية تنضم إلى عائلة دليل المطاعم الشهير.

وقال المدير العالمي للدليل غويندال بولينيك «يسرنا الإعلان عن انضمام دبي إلى عائلة دليل (ميشلان)»، مضيفا أن فرق عمل الدليل «باتت موجودة على الأرض للمباشرة بعملية الاختيار الأولى المطاعم التي سيُكشف عن أسمائها في يونيو»، وفق «فرانس برس».

وتمثل دبي الوجهة السادسة والثلاثين عالميا والأولى شرق أوسطيا لدليل «ميشلان» الذي يهدف إلى اكتشاف «الأفضل في فن الطهي».

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم أن «دبي تضم آلاف المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من الطعام والأطباق تتضمن وجبات بدءا من الفاخرة وصولا إلى مأكولات الشوارع».

وستخضع مطاعم دبي التي أقام بعضها طهاة عالميون شهيرون لعملية اختبار وتقييم يجريها مفتشو الدليل استنادا على معايير «المنهجية المجربة والمختبرة» المطبقة في الدول الأوروبية والآسيوية ودول أميركا الشمالية.

وتُتاح أمام مطاعم دبي فرصة للحصول على نجمة أو نجمتين أو ثلاث نجوم «ميشلان» التي تكافئ المطاعم المميزة أو على تصنيف «بيب غورمان» الذي يُمنَح لمطاعم تقدم وجبات من ثلاثة أطباق.

ويمثل دليل «ميشلان» الذي أطلقه الأخوان إدوار وأندريه ميشلان العام 1900 كدليل للسائقين مرجعا لمحبي فن الطهو في العالم كله.