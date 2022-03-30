Atwasat

دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 11:30 صباحا
دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»
لقطة جوية لبرج خليفة في إمارة دبي، 8 يوليو 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت مجموعة «ميشلان» الفرنسية أنها ستضيف مطاعم في دبي إلى اختياراتها، لتصبح الإمارة بالتالي أول مدينة شرق أوسطية تنضم إلى عائلة دليل المطاعم الشهير.

وقال المدير العالمي للدليل غويندال بولينيك «يسرنا الإعلان عن انضمام دبي إلى عائلة دليل (ميشلان)»، مضيفا أن فرق عمل الدليل «باتت موجودة على الأرض للمباشرة بعملية الاختيار الأولى المطاعم التي سيُكشف عن أسمائها في يونيو»، وفق «فرانس برس».

وتمثل دبي الوجهة السادسة والثلاثين عالميا والأولى شرق أوسطيا لدليل «ميشلان» الذي يهدف إلى اكتشاف «الأفضل في فن الطهي».

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم أن «دبي تضم آلاف المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من الطعام والأطباق تتضمن وجبات بدءا من الفاخرة وصولا إلى مأكولات الشوارع».

وستخضع مطاعم دبي التي أقام بعضها طهاة عالميون شهيرون لعملية اختبار وتقييم يجريها مفتشو الدليل استنادا على معايير «المنهجية المجربة والمختبرة» المطبقة في الدول الأوروبية والآسيوية ودول أميركا الشمالية.

وتُتاح أمام مطاعم دبي فرصة للحصول على نجمة أو نجمتين أو ثلاث نجوم «ميشلان» التي تكافئ المطاعم المميزة أو على تصنيف «بيب غورمان» الذي يُمنَح لمطاعم تقدم وجبات من ثلاثة أطباق.

ويمثل دليل «ميشلان» الذي أطلقه الأخوان إدوار وأندريه ميشلان العام 1900 كدليل للسائقين مرجعا لمحبي فن الطهو في العالم كله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري

منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري
تونس إلى مونديال 2022 للمرة السادسة على حساب مالي

تونس إلى مونديال 2022 للمرة السادسة على حساب مالي
المغرب يمطر شباك الكونغو الديموقراطية برباعية ويتأهل إلى مونديال 2022

المغرب يمطر شباك الكونغو الديموقراطية برباعية ويتأهل إلى مونديال 2022
ركلات الترجيح تؤهل السنغال إلى كأس العالم 2022 على حساب مصر

ركلات الترجيح تؤهل السنغال إلى كأس العالم 2022 على حساب مصر
الإمارات إلى الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا في تصفيات المونديال

الإمارات إلى الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا في تصفيات المونديال
ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف

«فرانس برس»: روسيا ستقلص «بشكل جذري» نشاطها العسكري في محيط كييف وتشرنيهيف
مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

مفاوض أوكراني: نتائج محادثات إسطنبول تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ...
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة

قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
نصائح لتجهيز اللحوم والدواجن استعدادا لرمضان
نصائح لتجهيز اللحوم والدواجن استعدادا لرمضان
فطيرة تفاح دون فرن
فطيرة تفاح دون فرن
كفتة باللبن على الطريقة اللبنانية
كفتة باللبن على الطريقة اللبنانية
فطيرة سلمون مدخن
فطيرة سلمون مدخن
سمبوسة التوست
سمبوسة التوست
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كعكة البرتقال والحليب
كعكة البرتقال والحليب...
كعكة الشوكولاتة في كوب
كعكة الشوكولاتة في كوب...
ستيك بالمشروم مع السوتيه
ستيك بالمشروم مع السوتيه...
لازانيا بالخضار والجبن
لازانيا بالخضار والجبن...
فطيرة تفاح دون فرن
فطيرة تفاح دون فرن...
المزيد
دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»
دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»...
4 مكونات ضرورية لتحضير الأكلات السريعة
4 مكونات ضرورية لتحضير الأكلات السريعة...
سلطة الحمص الشهية
سلطة الحمص الشهية...
سمبوسة التوست
سمبوسة التوست...
فطيرة سلمون مدخن
فطيرة سلمون مدخن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط