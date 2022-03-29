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4 مكونات ضرورية لتحضير الأكلات السريعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 12:09 مساء
4 مكونات ضرورية لتحضير الأكلات السريعة
أكلات سريعة (الإنترنت)
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قبيل رمضان بأيام تنشغل المرأة بالتحضير للشهر الكريم، وهو ما يعني أنها أحيانًا لا تمتلك الوقت لإعداد وجبات الطعام التقليدية خلال هذه الفترة.

وإليك خمسة مكونات ننصحك بتوافرها دومًا في خزانتك، لأنها ستسهل من دون شك مهمة الطبخ لديك، خلال الأيام التي تعانين فيها ضيق الوقت، وفق «أطيب طبخة».

صلصة الطماطم المعلبة: ضرورية لتحضير عدد كبير من الأكلات السريعة. أضيفي إليها الخضار بحسب رغبتك مع المعكرونة، أو ادهنيها على عجينة البيتزا مع الريحان وجبن الموزاريلا.

الحليب المركز المحلى: أضيفي إليه أي نوع من الفواكه مع مكعبات الثلج للحصول على ميلك شيك لذيذ، أو اخلطيه مع النارجين للحصول على كرات جوز الهند اللذيذة. كذلك، يمكنك دهنه على خبز التوست مع الموز المقطع والمكسرات لصنع حلوى شهية.

شرائح الأناناس: ضعيها مع أنواع مختلفة من الفواكه للحصول على سلطة لذيذة، أو صفيها في قعر قالب الكيك قبل سكب المزيج فوقه للحصول على كيكة الأناناس المقلوبة.

الحمص المعلب: أضيفي إليه عصير الليمون الحامض، والثوم وزيت الزيتون واصنعي البليلة الشهية، أو اللبن الزبادي والخبز المحمص والمكسرات لتحضري أشهى فتة. كذلك، يمكنك هرسه وتتبيله بالطحينة وعصير الليمون الحامض للحصول على أشهى حمص متبل.

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