تعلمي معنا طريقة تحضير سلطة الحمص الشهية في دقائق معدودة، حسب وصفة «سوبر ماما».
مقادير سلطة الحمص:
1 بصلة متوسطة الحجم
2-3 فصوص ثوم
2 علب حمص
3/1 كوب طحينة (سلس)
2 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا الخفيفة
3/1 كوب عصير الليمون
1 2/1 كوب زيت الزيتون
2 ملعقة صغيرة من الكمون (حسب الذوق)
طريقة تحضير سلطة الحمص:
في طبق التحضير اضربي الثوم و البصل.
ضعي جميع المكونات الباقية حتى يصبح سلس.
ثم ابدئي بإضافة زيت الزيتون حوالي ١/٢ كوب ثم زودي منه حسب الذوق.
ضعيه في طبق ثم أتركيه لمدة ساعة حتى يبرد و رشي عليه زيت الزيتون والفلفل الحلو للزينة.. وقدميه.
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