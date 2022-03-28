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سلطة الحمص الشهية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 12:00 مساء
سلطة الحمص الشهية
سلطة الحمص الشهية (الإنترنت)
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تعلمي معنا طريقة تحضير سلطة الحمص الشهية في دقائق معدودة، حسب وصفة «سوبر ماما».

مقادير سلطة الحمص:
1 بصلة متوسطة الحجم
2-3 فصوص ثوم
2 علب حمص
3/1 كوب طحينة (سلس)
2 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا الخفيفة
3/1 كوب عصير الليمون
1 2/1 كوب زيت الزيتون
2 ملعقة صغيرة من الكمون (حسب الذوق)

طريقة تحضير سلطة الحمص:
في طبق التحضير اضربي الثوم و البصل.
ضعي جميع المكونات الباقية حتى يصبح سلس.
ثم ابدئي بإضافة زيت الزيتون حوالي ١/٢ كوب ثم زودي منه حسب الذوق.
ضعيه في طبق ثم أتركيه لمدة ساعة حتى يبرد و رشي عليه زيت الزيتون والفلفل الحلو للزينة.. وقدميه.

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