سلطة الحمص الشهية

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير سلطة الحمص الشهية في دقائق معدودة، حسب وصفة «سوبر ماما».

مقادير سلطة الحمص:

1 بصلة متوسطة الحجم

2-3 فصوص ثوم

2 علب حمص

3/1 كوب طحينة (سلس)

2 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا الخفيفة

3/1 كوب عصير الليمون

1 2/1 كوب زيت الزيتون

2 ملعقة صغيرة من الكمون (حسب الذوق)