سمبوسة التوست

القاهرة - بوابة الوسط

سمبوسة التوست وصفة سهلة وسريعة لا تحتاج لعجن، عبارة عن خبز توست محشي جبن ومغلف بطبقة مقرمشة، لذيذ وخفيف على المعدة.

تعرفي على طريقتها معنا وأعديها بنفسكِ، وذلك وفقًا لموقع «شهية».