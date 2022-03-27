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سمبوسة التوست

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 04:39 مساء
سمبوسة التوست
سمبوسة التوست وصفة سهلة وسريعة لا تحتاج لعجن، عبارة عن خبز توست محشي جبن (الإنترنت)
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سمبوسة التوست وصفة سهلة وسريعة لا تحتاج لعجن، عبارة عن خبز توست محشي جبن ومغلف بطبقة مقرمشة، لذيذ وخفيف على المعدة.
تعرفي على طريقتها معنا وأعديها بنفسكِ، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيس توست جاهز.
بيضتان.
ملح-فلفل أسود.
كوب ونصف كعك مطحون.
زيت للقلي.
للحشوة:
كوب ونصف جبن أبيض بلدية.
حزمة بقدونس مفرومة.

طريقة التحضير
- نغلي الجبن ونبشره ونضعه في وعاء ونخلطه مع البقدونس ونتركهما جانبًا.
- نزيل أطراف التوست بالسكين ونحتفظ بالجزء الداخلي الأبيض الطري.
- نفرد كل قطعة منها بالشوبك حتى تصبح رقيقة كالعجين.
- نضعها في قالب وداخلها الحشوة ونكبسها جيدًا لتلتصق أطرافها بهذه الطريقة حتى تنتهي كل الكمية.
- نغمسهم مرة بالبيض المخفوق مع ملح وفلفل ومرة بالكعك المطحون.
- نقليهم بالزيت الحار حتى تصبح السمبوسة ذهبية ومقرمشة.
- نصفيهم من الزيت جيدًا، ومن ثم نقدمهم في طبق التقديم.

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