فطيرة سلمون مدخن

القاهرة - بوابة الوسط

فطيرة السلمون المدخن بحشوة الأرز والسبانخ والفطر من الوجبات الشهية

والمغذية.. تعلمي طريقة تحضيرها في المنزل وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 بيضة

50غرام فطرمفروم

100غرام أوراق السبانخ

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

100غرام من الأرز الطويل

½ كيلو عجينة العشر دقائق

4 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

ليمونة حامضة (قشر فقط)

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة عصير الليمون

الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

½ كيلو سمك السلمون شرائح مدخن