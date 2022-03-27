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فطيرة سلمون مدخن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 11:45 صباحا
فطيرة سلمون مدخن
تعرفي معنا إلى طريقة تحضير فطائر السملون المغذية (الإنترنت)
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فطيرة السلمون المدخن بحشوة الأرز والسبانخ والفطر من الوجبات الشهية
والمغذية.. تعلمي طريقة تحضيرها في المنزل وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 بيضة
50غرام فطرمفروم
100غرام أوراق السبانخ
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
100غرام من الأرز الطويل
½ كيلو عجينة العشر دقائق
4 ملاعق كبيرة زيت الزيتون
ليمونة حامضة (قشر فقط)
ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة عصير الليمون
الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة
½ كيلو سمك السلمون شرائح مدخن

طريقة التحضير
- وعاء مناسب نضع شرائح السلمون وزيت الزيتون مع كمية كافية من الماء، ثم نسلق الشرائح على نار متوسطة حتى تنضج.
- نغسل أوراق السبانخ، ثم نقوم بفرمها، ثم نضعها بماء مغلي لوحدها، كي تنضج وتُصبح طرية، ثم نصفي الماء، ونضعها جانبًا كي تبرد.
- ننقع الأرز بالماء الساخن قليلًا، ثم نصفي الأزر، ونضعه مع الزيت النباتي في وعاء مناسب، كي يُطهى 1 دقيقة على نار متوسطة، ثم نغمره بالماء.
- ويُطهى الأزر وهو مُغطى على نار عالية، ثم نخفض النار عند الغليان، ويُترك على نار خفيفة حتى يمتص الأرز الماء ويُصبح ناضجًا، ثم نتركه ليبرد.
- بعد أن يبرد الأرز نجمعه مع السبانخ والبقدونس والثوم والفطر وقشر الليمون الحامض وعصير الليمون مع بيضة واحدة فقط، ونضبط الملح والفلفل حسب الرغبة.
- نحضر من العجينة مستطيلًا كبيرًا، ثم نضع في وسطه شريحة من السلمون وفوقها حشوة الأرز، وفوقها شريحة سلمون أخرى.
- نقوم بلف العجين على الحشوة بالكامل، ثم نخفق البيضة المتبقية مع ملعقة صغيرة من الماء، وندهن بالمخفوق سطح الفطيرة.
- نثقب الفطيرة من الأعلى باستخدام السكين على شكل ثقوب صغيرة من أجل خروج البخار.
- ننقل الفطيرة للفرن لتخبز على حرارة 350 F مدة 30-25 دقيقة، حتى تُصبح ذهبية، ونقدم دافئة بعد تقطيعها لشرائح.

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