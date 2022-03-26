كفتة باللبن على الطريقة اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط

كفتة باللبن على الطريقة اللبنانية وصفة لذيذة وهي عبارة عن كرات كفتة مقلية ومشربة بالحليب والثوم المطبوخ وتقدم بجانب أرز بشعيرية.

تعرفي إلى طريقة تحضيرها وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

للحم:

كيلو لحمة مفرومة ناعم

كوب بقدونس مفروم ناعم

بصلة مطحونة

ملعقة ملح

نصف ملعقة سبع بهارات

نصف ملعقة قرفة

نصف كوب زيت للقلي

لتحضير اللبن:

كيلو ونصف حليب

4 ملاعق نشاء

ملعقة ملح

ملعقتا زيت

ملعقة ثوم مهروس

للتقديم:

أرز بشعيرية

صنوبر محمص حسب الذوق