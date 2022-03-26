كفتة باللبن على الطريقة اللبنانية وصفة لذيذة وهي عبارة عن كرات كفتة مقلية ومشربة بالحليب والثوم المطبوخ وتقدم بجانب أرز بشعيرية.
تعرفي إلى طريقة تحضيرها وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
للحم:
كيلو لحمة مفرومة ناعم
كوب بقدونس مفروم ناعم
بصلة مطحونة
ملعقة ملح
نصف ملعقة سبع بهارات
نصف ملعقة قرفة
نصف كوب زيت للقلي
لتحضير اللبن:
كيلو ونصف حليب
4 ملاعق نشاء
ملعقة ملح
ملعقتا زيت
ملعقة ثوم مهروس
للتقديم:
أرز بشعيرية
صنوبر محمص حسب الذوق
طريقة التحضير
- في وعاء نضع البقدونس والبصل والملح وسبع بهارات وقرفة وندعكها ثم نضيف اللحم ونعجنها جيدًا.
- بعد أن تتماسك المكونات نشكل كرات متساوية من اللحمة ونضعها جانبًا.
- في طنجرة نضع نصف كوب زيت ونقلي فيه كرات الكفتة جيدًا ثم ننقلها لطبق التقديم.
- في طنجرة نضع كلاً من الحليب والنشاء ونخلطها على البارد ثم نغليها على النار مع التحريك المستمر.
- نضيف الملح على الحليب وعند بدء الغليان نقلب الثوم بملعقتي زيت في مقلاة ونسكبه فوق الحليب ونحركه.
ثم نصب الحليب فوق الكفتة في طبق التقديم ونزين الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.
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